“Taketombo”, un libro racconta l’elicottero Aw139
"Oltre le nuvole fino al tetto del mondo": un volume dedicato alla macchina eccellenza aeronautica made in Varese, attraverso l’esperienza del pilota Andrea Liotti
L’AW139, uno dei più grandi successi dell’industria aeronautica italiana e simbolo dell’eccellenza tecnologica prodotta a Vergiate, è al centro del nuovo libro di Andrea Liotti, pilota istruttore e collaudatore di Leonardo Helicopters.
L’opera, dal titolo “Taketombo – Oltre le nuvole fino al tetto del mondo”, racconta le avventure e le esperienze di volo legate a questo elicottero che, progettato e costruito nel cuore della provincia di Varese, è oggi un punto di riferimento internazionale per missioni civili e militari in oltre 70 Paesi del mondo.
Oltre all’aspetto tecnico e operativo, il libro mette in luce la passione e la professionalità di Andrea Liotti, che da anni svolge attività di formazione come pilota istruttore, oltre ai ruoli di esaminatore e collaudatore per i voli tecnici post-manutenzione. Una figura profondamente radicata nel territorio varesino, dove la tradizione aeronautica ha radici storiche e continua a rappresentare un pilastro economico e occupazionale.
«Con Taketombo ho voluto condividere non solo il fascino del volo, ma anche la storia di un elicottero che rappresenta un orgoglio italiano e varesino» sottolinea l’autore. «L’AW139 non è soltanto una macchina straordinaria, ma anche il risultato di un impegno industriale e professionale che qui a Vergiate trova il suo cuore pulsante».
Il libro si propone così come un tributo al mondo dell’ala rotante, ma anche come testimonianza del legame profondo tra il territorio e l’eccellenza aeronautica che da sempre contraddistingue Varese e la sua provincia.
Il libro è disponibile in prevendita fino all’11 ottobre al prezzo di lancio, con la possibilità di ricevere l’edizione autografata da Andrea Liotti.
Per ordinarlo: www.babiloniaedizioni.com
Prenotazioni valide fino all’11 ottobre 2025.
