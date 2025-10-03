Tre i casi di persone contagiate dal virus West Nile in provincia di Varese

Dall’inizio della sorveglianza quest’anno, all’Istituto Superiore di sanità sono stati segnalati in Italia 718 casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo (680 nel precedente bollettino), di cui 341 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, 57 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 309 casi di febbre (di cui 1 importato dal Kenya, 1 dall’Egitto e 1 dalle Maldive), 4 casi asintomatici e 7 casi con altri sintomi.

Nell’ultimo bollettino, relativo al periodo 25 settembre – 01 ottobre 2025, sono indicati 38 i nuovi casi umani di West Nile Virus. Tra i casi confermati sono stati notificati 49 decessi (7 Piemonte, 5 Lombardia, 2 EmiliaRomagna, 18 Lazio, 14 Campania, 2 Calabria, 1 Sardegna). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e fin ora segnalate, è pari al 14,4% (nel 2018 20%, nel 2024 14%).

Nello stesso periodo sono stati segnalati 10 casi di Usutu virus (2 Piemonte, 3 Lombardia, 2 Veneto, 3 Lazio).

I dati del Varesotto

In provincia di Varese sono tre i casi di infezione da West Nile: due con sintomi neuroinvasivi e uno asintomatico. Nella ricerca di uccelli infetti, il principale incubatoio a cui le zanzare attingono, in provincia sono state individuate due gazze a cui si aggiunge un altro volatile.

Casi in aumento

Rispetto allo scorso anno, i casi sono risultati in aumento: mentre lo scorso anno tra luglio e settembre erano stati segnalati 250 infezioni con insorgenza di sintomi, quest’estate, nello stesso periodo, le infezioni sono state 338.