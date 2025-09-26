Varese News

Salute

Punto da una zanzara a Malpensa, ricoverato all’ospedale di Busto per encefalite da West Nile

L'uomo di 80 anni si trovava nei pressi dello scalo. Le sue condizioni sono gravi. Allertata Ats Insubria per le misure da attuare

zanzara

Un uomo di 80 anni è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Busto Arsizio in condizioni gravi. Si era presentato in pronto soccorso con febbre ed era in stato soporifero.

La situazione ha indotto Nicola Mumoli, direttore della Struttura complessa di Medicina interna a richiedere un’indagine approfondita. Dall’ospedale Sacco, dove era stato mandato del materiale da analizzare, è arrivata la conferma che è in corso un’infezione provocata dal virus West Nile.

L’uomo, secondo quanto riportato dai famigliari, era stato punto da una zanzara nei pressi dello scalo di Malpensa. All’inizio sembrava una forma influenzale normale con disidratazione, ma le condizioni continuavano a peggiorare.

I medici hanno quindi diagnosticato un’encefalite provocata da West Nile e hanno hanno disposto il ricovero e il trattamento con terapia di supporto.

La segnalazione è stata quindi fatta ad Ats Insubria a cui spetta prevedere e disporre le misure di contenimento e disinfestazione da attuare.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.