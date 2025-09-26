Punto da una zanzara a Malpensa, ricoverato all’ospedale di Busto per encefalite da West Nile
L'uomo di 80 anni si trovava nei pressi dello scalo. Le sue condizioni sono gravi. Allertata Ats Insubria per le misure da attuare
Un uomo di 80 anni è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Busto Arsizio in condizioni gravi. Si era presentato in pronto soccorso con febbre ed era in stato soporifero.
La situazione ha indotto Nicola Mumoli, direttore della Struttura complessa di Medicina interna a richiedere un’indagine approfondita. Dall’ospedale Sacco, dove era stato mandato del materiale da analizzare, è arrivata la conferma che è in corso un’infezione provocata dal virus West Nile.
L’uomo, secondo quanto riportato dai famigliari, era stato punto da una zanzara nei pressi dello scalo di Malpensa. All’inizio sembrava una forma influenzale normale con disidratazione, ma le condizioni continuavano a peggiorare.
I medici hanno quindi diagnosticato un’encefalite provocata da West Nile e hanno hanno disposto il ricovero e il trattamento con terapia di supporto.
La segnalazione è stata quindi fatta ad Ats Insubria a cui spetta prevedere e disporre le misure di contenimento e disinfestazione da attuare.
