Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Una domenica di festa con la Castagnata a Brinzio

In centro al paese, a cura del Comune, celebreremo l’accensione della Grà, l’antico edificio deputato all’essiccazione delle castagne

Castagnata a Brinzio
Sagre, Fiere e Feste

05 Ottobre 2025

Inizia la stagione delle castagnate a Brinzio. Primo appuntamento a cura del gruppo parrocchiale.

Il banco bar-gastronomico presso il parco comunale “Tonino Piccinelli” affiancherà alle mondelle (preparate molto scenograficamente con i classici “padelloni” sul fuoco vivo) un ricco menu con proposte per ogni palato. Inoltre, in centro al paese, a cura del Comune, celebreremo l’accensione della Grà, l’antico edificio deputato all’essiccazione delle castagne.

Il tutto nell’inimitabile atmosfera autunnale brinziese.

La sagra si terrà anche in caso di maltempo: ampio stand coperto disponibile. Capienti parcheggi liberi nelle vicinanze del parco comunale.

(NB: la gara ciclistica prevista per il 5 ottobre NON impatterà sull’accessibilità al paese, in quanto la strada provinciale 62 da Varese a Brinzio sarà aperta e transitabile senza problemi per tutto il giorno.)

Maggiori Informazioni

1 Ottobre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.