Una domenica di festa con la Castagnata a Brinzio
In centro al paese, a cura del Comune, celebreremo l’accensione della Grà, l’antico edificio deputato all’essiccazione delle castagne
Inizia la stagione delle castagnate a Brinzio. Primo appuntamento a cura del gruppo parrocchiale.
Il banco bar-gastronomico presso il parco comunale “Tonino Piccinelli” affiancherà alle mondelle (preparate molto scenograficamente con i classici “padelloni” sul fuoco vivo) un ricco menu con proposte per ogni palato. Inoltre, in centro al paese, a cura del Comune, celebreremo l’accensione della Grà, l’antico edificio deputato all’essiccazione delle castagne.
Il tutto nell’inimitabile atmosfera autunnale brinziese.
La sagra si terrà anche in caso di maltempo: ampio stand coperto disponibile. Capienti parcheggi liberi nelle vicinanze del parco comunale.
(NB: la gara ciclistica prevista per il 5 ottobre NON impatterà sull’accessibilità al paese, in quanto la strada provinciale 62 da Varese a Brinzio sarà aperta e transitabile senza problemi per tutto il giorno.)