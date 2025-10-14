Varese News

Cultura

Vinicio Capossela celebra a Milano 25 anni di “Canzoni a Manovella”

Milano si prepara ad accogliere la diciannovesima edizione del Barezzi Festival con due eventi imperdibili dedicati a un capolavoro del cantautorato italiano

Vinicio Capossela

Milano si prepara ad accogliere la diciannovesima edizione del Barezzi Festival con due eventi imperdibili dedicati a un capolavoro del cantautorato italiano: “Canzoni A Manovella” di Vinicio Capossela, che quest’anno compie un quarto di secolo.

L’avventura milanese, parte del Barezzi Way, inizia venerdì 17 ottobre alle ore 17.00 a Casa Verdi – Casa di riposo per musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi, un luogo dal profondo significato verdiano in linea con lo spirito del festival.

Capossela sarà protagonista di “A manovella! Brefotrofio di canzoni”, un incontro-visita guidata gratuito (previa prenotazione) per esplorare le storie, i temi e le singolari genesi delle tracce dell’album. Sarà un’immersione nelle suggestioni di un disco che, come afferma lo stesso artista, è stato concepito come il “disco del secolo”, un viaggio nel Novecento tra patafisica, pionieri e sogni a manovella.

Il culmine delle celebrazioni sarà domenica 19 ottobre alle ore 20.30 al Conservatorio Giuseppe Verdi con lo speciale concerto “25 anni di canzoni a monovella”. Per l’occasione, Capossela eseguirà l’album integralmente affiancato dalla band che partecipò alle registrazioni originali e da ospiti d’eccezione, riproponendo gli splendidi arrangiamenti orchestrali curati da Tommaso Vittorini e riorchestrati dal maestro Raffaele Tiseo.

“Canzoni A Manovella”, pubblicato nel 2000 e vincitore della Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto, è un’opera ricca e sorprendente, un ponte tra arie, marce, rebetici e molteplici storie di rimandi letterari e storici. Gli appuntamenti milanesi di Barezzi Way anticipano il main festival che tornerà a Parma e dintorni dal 13 al 16 novembre con una line-up internazionale che include Tom Smith (Editors), Spiritualized, King Hannah e molti altri.

Vinicio Capossela

di
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.