Vinicio Capossela celebra a Milano 25 anni di “Canzoni a Manovella”
Milano si prepara ad accogliere la diciannovesima edizione del Barezzi Festival con due eventi imperdibili dedicati a un capolavoro del cantautorato italiano: “Canzoni A Manovella” di Vinicio Capossela, che quest’anno compie un quarto di secolo.
L’avventura milanese, parte del Barezzi Way, inizia venerdì 17 ottobre alle ore 17.00 a Casa Verdi – Casa di riposo per musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi, un luogo dal profondo significato verdiano in linea con lo spirito del festival.
Capossela sarà protagonista di “A manovella! Brefotrofio di canzoni”, un incontro-visita guidata gratuito (previa prenotazione) per esplorare le storie, i temi e le singolari genesi delle tracce dell’album. Sarà un’immersione nelle suggestioni di un disco che, come afferma lo stesso artista, è stato concepito come il “disco del secolo”, un viaggio nel Novecento tra patafisica, pionieri e sogni a manovella.
Il culmine delle celebrazioni sarà domenica 19 ottobre alle ore 20.30 al Conservatorio Giuseppe Verdi con lo speciale concerto “25 anni di canzoni a monovella”. Per l’occasione, Capossela eseguirà l’album integralmente affiancato dalla band che partecipò alle registrazioni originali e da ospiti d’eccezione, riproponendo gli splendidi arrangiamenti orchestrali curati da Tommaso Vittorini e riorchestrati dal maestro Raffaele Tiseo.
“Canzoni A Manovella”, pubblicato nel 2000 e vincitore della Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto, è un’opera ricca e sorprendente, un ponte tra arie, marce, rebetici e molteplici storie di rimandi letterari e storici. Gli appuntamenti milanesi di Barezzi Way anticipano il main festival che tornerà a Parma e dintorni dal 13 al 16 novembre con una line-up internazionale che include Tom Smith (Editors), Spiritualized, King Hannah e molti altri.
