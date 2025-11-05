A Besozzo la Pro Loco si rinnova con un gruppo di giovani under 30

La Pro Loco di Besozzo annuncia un importante rinnovamento che guarda al futuro, rafforzando il proprio ruolo di promotore di cultura, tradizioni e convivialità nel nostro territorio.

Dopo anni di attività dedicata alla valorizzazione delle radici locali, l’associazione si arricchisce di un nuovo gruppo di giovani under 30, motivati e appassionati, pronti a mettere a disposizione il loro entusiasmo e il loro tempo per contribuire alla crescita e alla vivacità della comunità di Besozzo.

Questo nuovo gruppo di giovani volontari rappresenta un importante passo avanti verso una Pro Loco più dinamica, inclusiva e capace di coinvolgere tutte le fasce di età. La loro presenza mira a creare un ponte tra le tradizioni di sempre e le nuove generazioni, promuovendo iniziative pensate per coinvolgere giovani, famiglie e anziani, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza.

L’intenzione è di progettare e proporre una serie di eventi e iniziative diversificate, che uniscano il divertimento alla riscoperta delle tradizioni locali, sempre con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’etica. Tra le proposte in cantiere ci sono manifestazioni culturali, gastronomiche, sportive e ricreative, tutte pensate per essere accessibili e coinvolgenti per tutti i target di pubblico. La sinergia tra la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale di Besozzo è un elemento fondamentale di questa strategia, garantendo un supporto condiviso per la crescita culturale e sociale del paese.

Il Presidente Pro Loco di Besozzo Salvatore Barbagallo esprime il proprio accordo rispetto all’iniziativa: «Con questo rinnovamento vogliamo aprire le porte a nuove energie e idee, coinvolgendo le generazioni più giovani senza dimenticare la nostra storia. È fondamentale creare un ponte tra tradizione e innovazione, per rendere la nostra comunità più viva e partecipativa».

Il Referente del gruppo giovani Edoardo Racchetti rinnova il proprio entusiasmo relativo al nuovo percorso che il gruppo di giovani vuole iniziare: «Siamo felici di poter contribuire con entusiasmo alla crescita di Besozzo. La nostra missione è organizzare eventi che uniscano divertimento, rispetto per le tradizioni e attenzione alla sostenibilità, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione».

Il Sindaco di Besozzo Gianluca Coghetto dichiara la propria soddisfazione rispetto a questa nuova collaborazione: «La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco rappresenta un esempio di come si possa lavorare insieme, negli anni, per valorizzare il nostro territorio. Sono lieto di vedere nuovi giovani che si aggiungono in questo percorso. Ringrazio l’Assessore Riccardo Del Torchio per essere stato capace di aver intercettato energie giovani e positive e sono sicuro che sapranno portare nuova linfa e idee innovative per il bene della comunità».

Il rinnovamento della Pro Loco di Besozzo testimonia la volontà di adattarsi ai tempi, mantenendo saldo il legame con le radici storiche del paese, ma guardando con entusiasmo alle sfide e alle opportunità del futuro. Invitiamo tutta la comunità a partecipare attivamente, sostenendo le iniziative e contribuendo con idee e collaborazione a rendere Besozzo un luogo sempre più vivo, accogliente e sostenibile.

Per ulteriori informazioni e per unirsi alle attività della Pro Loco, è possibile contattare la nostra sede o visitare il sito ufficiale e i canali social dell’associazione.