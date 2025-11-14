Cocquio Trevisago
A Cocquio Trevisago arrivano i Bibliolake Games 2025
Venerdì 21 novembre l’Associazione S.M.Art, in collaborazione col Sistema Bibliotecario dei Laghi, propone una serata di giochi da tavolo per tutti i gusti e tutte le età
21 Novembre 2025
La biblioteca “E.Gallico” di Cocquio Trevisago è lieta di ospitare l’evento Bibliolake Games 2025. L’Associazione S.M.Art, in collaborazione col Sistema Bibliotecario dei Laghi, propone una serata di giochi da tavolo per tutti i gusti e tutte le età.
Dovete solo mettervi alla prova! Cosa Aspettate?
Per maggiori informazioni:
biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it
0332 975018
Associazione S.M. Art A.P.S. Sinergie Multilaterali Artistiche si occupa
da oltre dieci anni della narrazione, dell’edutainment e della
divulgazione utilizzando molteplici linguaggi di comunicazione sonori e
audiovisivi. Dal 2022 realizza il podcast “Ludus in Tabula” dedicato
al mondo dei giochi da tavolo con recensioni e interviste.