A Cocquio Trevisago arrivano i Bibliolake Games 2025

Venerdì 21 novembre l’Associazione S.M.Art, in collaborazione col Sistema Bibliotecario dei Laghi, propone una serata di giochi da tavolo per tutti i gusti e tutte le età

La biblioteca “E.Gallico” di Cocquio Trevisago è lieta di ospitare l’evento Bibliolake Games 2025. L’Associazione S.M.Art, in collaborazione col Sistema Bibliotecario dei Laghi, propone una serata di giochi da tavolo per tutti i gusti e tutte le età.

Dovete solo mettervi alla prova! Cosa Aspettate?

Per maggiori informazioni:

biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it

0332 975018

Associazione S.M. Art A.P.S. Sinergie Multilaterali Artistiche si occupa

da oltre dieci anni della narrazione, dell’edutainment e della

divulgazione utilizzando molteplici linguaggi di comunicazione sonori e

audiovisivi. Dal 2022 realizza il podcast “Ludus in Tabula” dedicato

al mondo dei giochi da tavolo con recensioni e interviste.