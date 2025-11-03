A Ecomondo nasce l’Osservatorio sull’innovazione delle utility lombarde
Confservizi Lombardia lancia il nuovo hub per la trasformazione digitale e sostenibile dei servizi pubblici. Il presidente Santagostino: “Un luogo di confronto e progettazione per portare la Lombardia all’avanguardia”
Sarà presentato giovedì 6 novembre alle 16.30, all’interno dell’Ocean Arena B8 di Ecomondo (Fiera di Rimini), il nuovo Osservatorio Lombardo sull’Innovazione e la Transizione Digitale nei servizi di pubblica utilità, promosso da Confservizi Lombardia.
Un progetto ambizioso, pensato come hub di innovazione permanente per mettere in rete utility, imprese tecnologiche, università e istituzioni, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici più digitali, sostenibili ed efficienti.
«Le utility locali stanno affrontando sfide epocali – spiega il presidente di Confservizi Lombardia, Yuri Santagostino – dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, dalla transizione ecologica ai nuovi modelli di servizio. L’Osservatorio vuole essere un catalizzatore di innovazione e un luogo concreto di confronto, co-progettazione e accesso a bandi europei, nazionali e regionali».
Programma Ecomondo 2025
Un laboratorio operativo per le utility
Non si tratta solo di un tavolo di lavoro, ma di un vero e proprio laboratorio operativo, che si ispira alle esperienze già avviate con successo dai Comitati di settore e dal Gruppo Laboratori.
L’Osservatorio promuoverà: studi sui trend tecnologici nel mondo delle utility; incontri periodici tra aziende associate; percorsi formativi e workshop su temi innovativi; nuove collaborazioni tra imprese, centri di ricerca ed enti regolatori.
Il progetto nasce con l’intento di supportare la valutazione dei costi e benefici delle nuove tecnologie e di rafforzare il dialogo istituzionale su scala regionale e nazionale.
Chi potrà partecipare
L’Osservatorio avrà sede presso Confservizi Lombardia e sarà aperto a: tutte le imprese associate all’associazione; soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle utility o delle tecnologie per i servizi pubblici; enti non associati e università, su richiesta e contributo annuale; esperti e professionisti, su invito.
La governance sarà garantita da un sistema chiaro e condiviso, che valorizzi la partecipazione delle aziende associate e il coordinamento centrale dell’associazione.
Confservizi Lombardia
Confservizi Lombardia è l’Associazione regionale che, dal 1979, rappresenta oltre 160 aziende che operano a livello locale nei settori di pubblica utilità: il servizio idrico, l’igiene ambientale, la filiera dell’energia e del gas, la gestione dell’housing sociale, i trasporti pubblici e le farmacie comunali.
Il valore economico: il bilancio di tutte le imprese associate ammonta a 5 MILIARDI E 700 MILIONI €
