Varese News

Economia

A Ecomondo nasce l’Osservatorio sull’innovazione delle utility lombarde

Confservizi Lombardia lancia il nuovo hub per la trasformazione digitale e sostenibile dei servizi pubblici. Il presidente Santagostino: “Un luogo di confronto e progettazione per portare la Lombardia all’avanguardia”

Generico 03 Nov 2025

Sarà presentato giovedì 6 novembre alle 16.30, all’interno dell’Ocean Arena B8 di Ecomondo (Fiera di Rimini), il nuovo Osservatorio Lombardo sull’Innovazione e la Transizione Digitale nei servizi di pubblica utilità, promosso da Confservizi Lombardia.

Un progetto ambizioso, pensato come hub di innovazione permanente per mettere in rete utility, imprese tecnologiche, università e istituzioni, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici più digitali, sostenibili ed efficienti.

«Le utility locali stanno affrontando sfide epocali – spiega il presidente di Confservizi Lombardia, Yuri Santagostino – dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, dalla transizione ecologica ai nuovi modelli di servizio. L’Osservatorio vuole essere un catalizzatore di innovazione e un luogo concreto di confronto, co-progettazione e accesso a bandi europei, nazionali e regionali».

Programma Ecomondo 2025

Un laboratorio operativo per le utility

Non si tratta solo di un tavolo di lavoro, ma di un vero e proprio laboratorio operativo, che si ispira alle esperienze già avviate con successo dai Comitati di settore e dal Gruppo Laboratori.

L’Osservatorio promuoverà: studi sui trend tecnologici nel mondo delle utility; incontri periodici tra aziende associate; percorsi formativi e workshop su temi innovativi; nuove collaborazioni tra imprese, centri di ricerca ed enti regolatori.

Il progetto nasce con l’intento di supportare la valutazione dei costi e benefici delle nuove tecnologie e di rafforzare il dialogo istituzionale su scala regionale e nazionale.

Chi potrà partecipare

L’Osservatorio avrà sede presso Confservizi Lombardia e sarà aperto a: tutte le imprese associate all’associazione; soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle utility o delle tecnologie per i servizi pubblici; enti non associati e università, su richiesta e contributo annuale; esperti e professionisti, su invito.

La governance sarà garantita da un sistema chiaro e condiviso, che valorizzi la partecipazione delle aziende associate e il coordinamento centrale dell’associazione.

Confservizi Lombardia

Confservizi Lombardia è l’Associazione regionale che, dal 1979, rappresenta oltre 160 aziende che operano a livello locale nei settori di pubblica utilità: il servizio idrico, l’igiene ambientale, la filiera dell’energia e del gas, la gestione dell’housing sociale, i trasporti pubblici e le farmacie comunali.

Il valore economico: il bilancio di tutte le imprese associate ammonta a 5 MILIARDI E 700 MILIONI €

I CONTATTI

LINKEDIN
FACEBOOK
X

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.