Alla primaria di Luvinate una “festa” per trasformare i rifiuti in risorse

Una mattinata di laboratori esperienziali al Parco del Sorriso a Luvinate sulle tematiche del riuso e del riciclo con i bambini, le famiglie e le Insegnanti della Scuola Primaria C. Pedotti di Luvinate in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. E’ questo il programma di sabato 29 novembre, quando la Scuola si sposterà all’area aperta, al Parco del Sorriso, per una festa dedicata alla rivoluzione che i piccoli gesti quotidiani possono realizzare nella vita delle nostre comunità e del pianeta.

LA SETTIMANA EUROPEA e LA FIERA A LUVINATE – La SERR invita tutti ogni anno a riflettere sul modo di consumare e a rimettere al centro l’idea che ciò che spesso consideriamo “scarto” può trasformarsi in risorsa. Per questo la Scuola Primaria, in qualità di Green School, ha organizzato una mattinata di laboratori, esperienze e proposte creative per tutte le età dove poter scoprire quando è possibile fare la differenza.

AGGIUSTARE BICI, LABORATORIO DI CUCITO, CUCINA CREATIVA, MOSAICI, GIOCHI DI UNA VOLTA CON LEGAMBIENTE E TANTO ALTRO! – Durante la mattina sarà così possibile entrare in una vera ciclofficina dove imparare a riparare e mantenere la propria bicicletta, un’attività che unisce sostenibilità e autonomia. Gli amanti della manualità potranno sperimentare con ago e filo nel laboratorio di cucito, dove stoffe dimenticate troveranno nuova vita. La cucina creativa mostrerà invece come trasformare gli avanzi in piatti sorprendenti, dimostrando che ridurre gli sprechi può essere anche un modo per scoprire nuovi sapori. Non mancheranno i laboratori artistici di mosaico, che permetteranno di creare piccole opere d’arte partendo da materiali recuperati, e i giochi di una volta proposti da Legambiente, per riscoprire tradizioni semplici e senza rifiuti.

ARRAMPICATA CON IL CAI – La grande novità di quest’anno sarà l’arrampicata, resa possibile grazie alla collaborazione con gli amici del CAI: un’occasione divertente e avventurosa per mettersi alla prova e vivere la festa anche in verticale. Sarà un appuntamento dedicato alla condivisione, alla creatività e alla consapevolezza, per mostrarci che un futuro più sostenibile nasce anche attraverso momenti di comunità e partecipazione.

COLAZIONE E APERITIVI CON L’ASSOCAZIONE GENITORI – L’Associazione genitori di Luvinate allieterà e scalderà la mattina con la colazione dalle 8.30 e con un aperitivo dalle ore 12.00.