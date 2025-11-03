Varese News

Alcione – Pro Patria in diretta

I tigrotti cercano un risultato positivo al "Breda" di Sesto San Giovanni contro i milanesi dell'ex Giovanni Cusatis

“Monday night football” per la Pro Patria che affronta la vicina trasferta di Sesto San Giovanni per affrontare l’Alcione del grande ex Giovanni Cusatis. Seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).

 

Redazione VareseNews
Pubblicato il 03 Novembre 2025
