Arrestato un 21enne per droga a Malnate, denunciata la sorella

Un 21enne è stato arrestato sabato scorso, 15 novembre, dai Carabinieri di Malnate dopo un breve inseguimento tra le vie cittadine. Il giovane, di origini svizzere e già noto alle forze dell’ordine, si è allontanato velocemente alla vista della pattuglia impegnata in una operazione di controllo del territorio; una mossa che ha insospettito i militari che lo hanno presto raggiunto e bloccato.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 200 grammi di hashish addosso al 21enne insieme a una ingente somma in denaro contante, poco più di 10mila euro. I Carabinieri hanno quindi esteso il controllo all’abitazione del giovane fermato dove sono stati trovati 8 grammi della stessa sostanza, 140 grammi di marijuana e una serie di strumenti e materiali per il confezionamento in dosi della droga.

L’abitazione era condivisa con la sorella 24enne e anche nella camera da letto di quest’ultima sono stati trovati altri 58 grammi di hashish e un ulteriore bilancino di precisione, ritenuto funzionale alla ripartizione e alla successiva vendita di sostanze stupefacenti.

Terminate le attività di verifica, l’uomo è stato arrestato in flagranza mentre la donna denunciata in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane arrestato è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Varese a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.