Auto fuori strada sulla 336: disagi e code verso Malpensa

La polizia stradale è intervenuta per gestire la viabilità e rimuovere il mezzo, mentre le auto sono rimaste incolonnate per alcuni chilometri

Un’auto è uscita di strada nel pomeriggio di sabato 15 novembre lungo la superstrada 336 in direzione del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, causando rallentamenti e lunghe code.

Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire, sbandando e finendo fuori carreggiata. L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente trafficato della superstrada.

Fortunatamente, la persona al volante non avrebbe riportato ferite e non si è reso necessario l’intervento del personale sanitario. Tuttavia, il tratto della corsia interessata dall’uscita di strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi della polizia stradale e le operazioni di rimozione del veicolo.

La chiusura parziale del tratto ha provocato un rapido accumulo di traffico, con code che hanno interessato diversi chilometri della superstrada in direzione del Terminal 1.

Pubblicato il 15 Novembre 2025
