Cardiologi da tutta Italia per il Congresso SInCa il 28 e 29 novembre a Varese

Si terrà il 28 e 29 novembre al Palace Grand Hotel di Varese il XIV Congresso della Società Insubrica Cardiologica (SInCa), un appuntamento ormai consolidato che ogni anno riunisce numerosi cardiologi del territorio insubrico e nazionale per fare il punto sulle più recenti novità in ambito cardiovascolare.

Due giornate di aggiornamento per medici e operatori

Il congresso, accreditato ECM e rivolto a medici, infermieri e tecnici del settore, prevede 8,4 crediti formativi per un massimo di 150 partecipanti. Il programma scientifico abbraccia temi che vanno dall’intelligenza artificiale in cardiologia alle più recenti linee guida europee ESC/EAS 2025, fino ai farmaci di nuova generazione e agli approcci innovativi nella diagnosi e nella terapia.

Intelligenza artificiale, cardiogenetica e farmaci del futuro

Tra i temi principali:

AI e diagnosi cardiologiche personalizzate

Terapie con GLP1-RA e SGLT2i, usate anche per diabete e insufficienza renale

Focus sulle dislipidemie, nuove strategie anti-infiammatorie e approcci combinati

Le novità sull’amiloidosi ATTR-CM, patologia sempre più al centro della ricerca

Ampio spazio sarà dato alle nuove linee guida ESC 2025 su valvulopatie, dislipidemie, miocarditi e pericarditi, e agli aggiornamenti in tema di scompenso cardiaco, aritmie e imaging avanzato.

Un programma ricco di sessioni specialistiche

Durante la due giorni si alterneranno oltre 90 relatori, tra cui spiccano nomi come Giuseppe Calveri, Giuseppe Patti, Battistina Castiglioni e Roberto De Ponti. Saranno presenti esperti da tutta Italia, da Palermo a Torino, da Roma a Como.

Le sessioni affronteranno, tra gli altri, questi argomenti:

Terapie farmacologiche e innovazioni genetiche

Imaging e RMN

Interventistica cardiovascolare, con focus su device e patologie valvolari

Aritmologia e gestione avanzata della fibrillazione atriale

Cardiogenetica e strategie di “plaque sealing” nelle sindromi coronariche acute

ECM, iscrizioni e dettagli pratici

L’evento è accreditato con il codice ECM 462474 e organizzato da Summeet Srl, con il contributo non condizionato di aziende del settore farmaceutico e sanitario, come AstraZeneca, Biotronik, Boston Scientific e altre. Il congresso ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Varese, dell’OMCeO e dell’Università degli Studi dell’Insubria.