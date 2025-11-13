Varese News

Canton Ticino

Ciclista perde il controllo e cade: 53enne ferito in modo serio nel Bellinzonese

Il ciclista è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale per accertamenti. Secondo una prima valutazione medica, il 53enne avrebbe riportato ferite di una certa gravità

Questa mattina, giovedì 13 novembre, poco prima delle 8, si è verificato un incidente della circolazione stradale a Giubiasco, nel Bellinzonese.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, un ciclista di 53 anni, cittadino portoghese domiciliato nella regione, stava percorrendo la passerella ciclabile di via Saleggi quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della bicicletta, cadendo violentemente a terra.

I soccorsi e le condizioni del ferito

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Il ciclista è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale per accertamenti. Secondo una prima valutazione medica, il 53enne avrebbe riportato ferite di una certa gravità.

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause esatte dell’incidente, che al momento non sembrano coinvolgere altri veicoli.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
