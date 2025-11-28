Elsa Monti è medaglia d’oro al merito della Croce rossa

«Volontaria del Comitato di Milano da oltre trent’anni, ha dedicato con costanza, passione e profondo senso di appartenenza la propria opera alla Croce rossa italiana», Elsa Antonioli Monti è stata insignita della medaglia d’oro al merito della Cri.

La moglie dell’ex-presidente del Consiglio originario di Varese, Mario Monti, è infatti un punto di riferimento per la Croce Rossa di Milano, dove ha ricoperto nel corso degli anni i ruoli di vice presidente del Comitato provinciale e di presidente della Sezione femminile. Con il suo esempio, si legge nella motivazione, «Ha incarnato l’essenza umanitaria dell’Associazione, distinguendosi per dedizione e autentico spirito di servizio. Mantiene vivo il legame con la Croce Rossa, trasmettendone la medesima passione alla propria famiglia, prosegue nel contribuire con generosità alle attività benefiche del Comitato di Milano. Nobile e duraturo esempio di adesione ai Principi e ai Valori del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa».

L’onorificenza è stata consegnata dalla vice presidente nazionale della Croce rossa italiana, Debora Diodati. «Ci rende orgogliosi raccontare questa lunga storia in Croce rossa, più di 30 anni di impegno e responsabilità portati avanti con coerenza e umanità. Ci sono persone che non cercano riconoscimenti, che non cercano applausi ma lavorano con umiltà, vicino alle nostre comunità. Elsa è stata tutto questo, per la Croce rossa italiana e per il Comitato di Milano», ha affermato Diodati prima di consegnare il riconoscimento nelle mani della Volontaria, accompagnata dal marito Mario e dalla figlia Federica, anche lei volontaria della Croce rossa.

Elsa Monti (al centro) insieme al marito Mario Monti e la figlia Federica Monti

Nel corso dello stesso evento sono state consegnate anche le croci di anzianità a 31 volontari e le medaglie di benemerenza “Il tempo della gentilezza” a 11 tra medici e infermieri che si sono distinti per l’impegno profuso durante la pandemia Covid-19.