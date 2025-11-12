Guardia di Finanza, concorso per 15 posti nella Banda Musicale del Corpo
La procedura è per titoli ed esami e si svolgerà nel 2026 presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 esecutori nella Banda musicale del Corpo. Il bando prevede selezioni separate per ciascuna parte e qualifica, con possibilità di concorrere per più strumenti.
Posti disponibili
I posti a concorso riguardano le seguenti sezioni strumentali:
Prime parti A
1° Clarinetto Soprano in Sib (solista);
1ª Tromba in Sib acuto;
1° Flicorno Sopranino in Mib.
Prime parti B
Cassa (con obbligo di Timpani, Xilofono, Celeste e Vibrafono).
Seconde parti A
1° Flicorno Soprano in Sib (n. 2);
2° Flicorno Tenore in Sib (con obbligo del Flicorno Basso in Sib).
Seconde parti B
2° Flauto (con obbligo dell’Ottavino);
1° Clarinetto Soprano in Sib (n. 8);
2° Trombone Tenore.
Terze parti A
1° Clarinetto Soprano in Sib (n. 10);
2° Clarinetto Soprano in Sib (n. 4).
Terze parti B
3° Flauto (con obbligo dell’Ottavino);
2° Clarinetto Soprano in Sib (n. 7 e n. 8);
5° Corno.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso:
- i militari in servizio nella Guardia di Finanza che non abbiano superato i 45 anni di età;
- i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 40 anni (con un limite elevato di 5 anni per i militari delle Forze Armate, di Polizia o dei Vigili del Fuoco in servizio).
È richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
- diploma di istruzione secondaria superiore, valido per l’iscrizione a corsi universitari;
- diploma nello strumento musicale per il quale si concorre (o in uno strumento affine), conseguito in un conservatorio statale o istituto musicale legalmente riconosciuto.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente in via telematica attraverso il portale ufficiale https://concorsi.gdf.gov.it , entro le ore 12:00 del 15 novembre 2025.
Per accedere al portale, i candidati devono autenticarsi tramite:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure
- CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dopo la registrazione, sarà possibile compilare e inviare la domanda direttamente dalla propria area riservata, seguendo la procedura guidata.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.