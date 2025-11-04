In 200 a “La Villa Stregata” di Villa Comerio a Busto Arsizio
Nonostante il maltempo è stata registrata un'ottima partecipazione. Durante l'evento è stato proposto un laboratorio creativo ed, oltre a caramelle e cioccolatini per tutti, anche the caldo e biscotti
Nonostante il tempo poco favorevole la seconda edizione de “La Villa Stregata” è stata un successo. La Comunità disabili “Villa Comerio” di via Palestro a Busto Arsizio, gestita dalla Cooperativa Codess Sociale, ha registrato più di 200 accessi tra grandi e piccini. «Siamo davvero felici del risultato raggiunto» commenta il coordinatore della struttura, dott. Riccardo Freguglia.
Coloro che, nei giorni scorsi, hanno avuto il “coraggio” di varcare il cancello del Css “Villa Comerio” si sono potuti “spaventare” con l’allestimento sotteraneo tutto a tema Halloween, nella cantina della Comunità sia con l’allestimento nel giardino. Inoltre, è stato proposto un laboratorio creativo ed, oltre a caramelle e cioccolatini per tutti, anche the caldo e biscotti. «Abbiamo creato gli allestimenti con materiali poveri e di recupero – raccontano le educatrici professionali della Comunità, dott.ssa Chiara Rinaldi e dott.ssa Martina Dall’Amico – creando dei laboratori creativi rivolti ai dieci utenti che vivono nella Comunità di “Villa Comerio” rendendo così anche i ragazzi e le ragazze partecipi, non solo del momento di festa rivolta al territorio».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.