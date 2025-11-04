In 200 a “La Villa Stregata” di Villa Comerio a Busto Arsizio

Nonostante il tempo poco favorevole la seconda edizione de “La Villa Stregata” è stata un successo. La Comunità disabili “Villa Comerio” di via Palestro a Busto Arsizio, gestita dalla Cooperativa Codess Sociale, ha registrato più di 200 accessi tra grandi e piccini. «Siamo davvero felici del risultato raggiunto» commenta il coordinatore della struttura, dott. Riccardo Freguglia.

Coloro che, nei giorni scorsi, hanno avuto il “coraggio” di varcare il cancello del Css “Villa Comerio” si sono potuti “spaventare” con l’allestimento sotteraneo tutto a tema Halloween, nella cantina della Comunità sia con l’allestimento nel giardino. Inoltre, è stato proposto un laboratorio creativo ed, oltre a caramelle e cioccolatini per tutti, anche the caldo e biscotti. «Abbiamo creato gli allestimenti con materiali poveri e di recupero – raccontano le educatrici professionali della Comunità, dott.ssa Chiara Rinaldi e dott.ssa Martina Dall’Amico – creando dei laboratori creativi rivolti ai dieci utenti che vivono nella Comunità di “Villa Comerio” rendendo così anche i ragazzi e le ragazze partecipi, non solo del momento di festa rivolta al territorio».