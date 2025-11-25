Inaugurato IEO3 il nuovo edificio dell’Istituto europeo di Oncologia a Milano
Il taglio del nastro in occasione del centenario della nascita del fondatore, Umberto Veronesi.
Inaugurato, in via Ripamonti a Milano, IEO3, il nuovo edificio dell’Istituto Europeo di Oncologia, dedicato alla chirurgia d’avanguardia e parte integrante delle celebrazioni per il centenario della nascita del fondatore, Umberto Veronesi. Alla cerimonia hanno preso parte il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il direttore scientifico di IEO, Roberto Orecchia, e il presidente dell’Istituto, Carlo Cimbri.
«IEO3 – ha detto il presidente Fontana nel corso del suo intervento – rappresenta una pietra miliare per l’oncologia mondiale e un motivo di grande orgoglio per la Lombardia. Questo nuovo centro unisce innovazione, sostenibilità e altissima specializzazione, confermando la nostra Regione come uno dei principali poli europei nello studio, nella prevenzione e nella cura dei tumori».
«Questo edificio non è soltanto un ampliamento infrastrutturale, ma un vero ecosistema clinico e tecnologico progettato per offrire percorsi sempre più personalizzati e efficace. Qui si integrano chirurgia d’avanguardia, ricerca scientifica e approcci multidisciplinari che rafforzano ulteriormente la qualità della nostra rete oncologica» ha proseguito Fontana.
Il governatore ha poi ricordato che Regione Lombardia ha sempre creduto nello sviluppo dello IEO e ne ha riconosciuto il valore scientifico e clinico, anche attraverso il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’. «Come sapete – ha concluso Fontana – una quota rilevante di questo premio è destinata a sostenere progetti innovativi, e il fatto che lo IEO sia stato individuato come partner scientifico, insieme all’Istituto dei Tumori, conferma la sua capacità di incidere sul futuro della medicina e della prevenzione oncologica».
