Incidente in tangenziale a Varese all’alba, ferita una donna di 47 anni

L’incidente ha provocato qualche rallentamento al traffico nelle prime ore del mattino, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente stradale mercoledì mattina, intorno alle 7.15, lungo la A60 Tangenziale di Varese, in prossimità dell’uscita per l’innesto della tangenziale est in direzione A8. Nel sinistro, che ha coinvolto due automobili, è rimasta ferita una donna di 47 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Varese e i sanitari del Sos Malnate con un’ambulanza di base. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice verde, segno di condizioni non gravi.

Pubblicato il 05 Novembre 2025
