Aime celebra la Stella d’Oro del Coni di Alessandro Lovati

Si sono svolte lunedì a Palazzo Estense le annuali premiazioni del Coni di Varese per gli atleti, dirigenti e società che si sono contraddistinte nell’ultimo anno. E tra i tanti riconoscimenti quello più importante, la Stella D’Oro al Merito Sportivo, è stata assegnata ad Alessandro Lovati. Lo storico dirigente del motociclismo italiano non è potuto però essere presente alla cerimonia e così il Coni di Varese, in accordo con Aime, ha deciso di dedicare un appuntamento apposta per la consegna.

Nella sede varesina dell’Associazione Imprenditori Europei, nella mattinata di mercoledì 14 dicembre, è così avvenuta la consegna della Stella d’Oro del Coni. Il Comitato Olimpico, rappresentato dal delegato di Varese, Walter Sinapi, e dal Fiduciario Coni Varese e Presidente Commissione Industria & Sport Coni Lombardia, Ennio Marchesin, hanno consegnato l’ambita e meritata benemerenza nella sede di Aime, in cui Lovati copre tuttora la carica di Presidente del settore Sport & Impresa. Presenti alla cerimonia tra gli altri il Presidente di Aime Giuseppe Albertini, il Segretario Generale Gianni Lucchina, nonché l’Assessore allo Sport del Comune Varese Stefano Malerba, il Consigliere Regionale Samuele Astuti che hanno portato i saluti ed i complimenti dell’Associazione e delle istituzioni Locali e Regionale.

«Credo che questo premio non arrivi a caso – il commento di Lovati nel corso della premiazione -. Devo ringraziare Marco Riva, presidente Regionale del Coni che ha proposto a Malagò, presidente nazionale, la mia candidatura che è stata accettata. Grazie a loro e a Ennio Marchesin, che ha avuto l’idea di questa giornata, e a Gianni Lucchina che l’ha attuata con il presidente. Ho passato 47 anni nel mondo del motociclismo in maniera molto intensa. Sono stato presente ovunque, mi piaceva, poi man mano che acquisivo competenza e conoscenza acquisivo anche interessi molteplici. La Lombardia è diventata la prima regione per numero di iscritti in Italia nel motociclismo, contribuendo in maniera significativa alla crescita di questa disciplina e dello sport. Sono onorato e felice di questo riconoscimento, vorrei continuare a offrire la mia disponibilità e conoscenza, anche ad Aime che mi ha accolto e dove sto molto bene».



Lovati 75 anni, è stato per lunghi anni Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Regione Lombardia e Componente di Giunta del CONI Lombardia, e la sua vita professionale è stata costellata da una lunga serie di successi. Con lui si conferma il detto che “il buon giorno si vede dal mattino” dato che nei primi anni ’70 è stato il più giovane arbitro di Speedway Mondiale, entrando nel contempo a far parte del Comitato Nazionale Speedway e diventandone di lì a poco Presidente. In quegli stessi anni ha introdotto in Italia la disciplina Short Track, oggi chiamata Flat Track e diventata una specialità internazionale, con un suo Campionato Europeo e Mondiale, e praticata dai grandi campioni come Randy Mamola, Kenny Roberts, Cris Carr e da quasi tutti i piloti del mondiale MotoGP. E’ stato in seguito Presidente del Settore Fuoristrada e presidente del Settore Motocross, dando sviluppo e credibilità in Italia a questa disciplina, fino a vincere numerosi titoli mondiali ed europei ed i primi due titoli a squadre, mai sino ad allora vinti dall’Italia. E’ stato per 24 anni Presidente del Comitato Regionale Lombardia FMI (Federazione Motociclistica Italiana) portando la Lombardia ad essere la prima Regione di FMI in italia, incrementando da 12 mila a 30 mila i soci iscritti e a 200 i Club e realizzando circa 200 manifestazioni ogni anno. Nel frattempo è stato membro della Commissione Internazionale Motocross CMS/FIM (Federazione Internazionale Motociclistica), ricoprendo la carica di Presidente di Giuria o Membro di Giuria in oltre 300 eventi mondiali in tutti i continenti.

Insomma un lungo e importante curriculum professionale che testimonia l’impegno e la passione di una vita dedicata allo sport e alla sua crescita.