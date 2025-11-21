Incoeu sa parla dumà ul dialet. In radio gli autori del vocabolario del dialetto del lago di Varese
Puntata spassosa e storica di Chi l'avrebbe mai detto con Giorgio Sassi e Maurizio Danelli, autori del vocabolario, e con Cesare Moia e Federica Lucchini per parlare di tradizioni locali da salvare
Incoeu sa parla dumà ul dialet. Inizia così la puntata di giovedì di Chi l’avrebbe mai detto su Radio Materia, dedicata al dialetto varesino nella particolare accezione che si può riscontrare nei paesi sulle rive del lago di Varese. Andrea Camurani ha intervistato Giorgio Sassi, autore del vocabolario del dialetto del lago di Varese ma non solo.
Maurizio Danelli, la giornalista della Prealpina Federica Lucchini e l’ex sindaco di Orino Cesare Moia discutono l’importanza del dialetto come patrimonio storico-culturale a rischio di estinzione.
Si esamina anche l’iniziativa di Orino (chiamato il “paese del dialetto”) per preservare la lingua attraverso incontri, libri e un museo dialettale. I partecipanti riflettono sulle cause della sua scomparsa, come l’industrializzazione e la soppressione nelle scuole, e sottolineano il valore delle etimologie e della saggezza popolare, come i proverbi, custodite nel dialetto.
L’obiettivo principale del progetto è lasciare un segno scritto di questa parlata locale.
