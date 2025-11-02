Kastritis: “Ci abbiamo provato fino alla fine, dopo una settimana complicata”
Il coach varesino dispiaciuto dell'epilogo ma anche soddisfatto di come si è comportata la squadra. "Brutto perdere tante partite in fila, per questo serve essere pronti a livello mentale". Spahija: "Grande contributo della panchina"
KASTRITIS 1 – «Penso sia stato un match molto fisico e combattuto, nel quale noi siamo stati in partita fino alla fine e abbiamo provato a cogliere la vittoria fino all’ultimo. Complimenti a Venezia per la vittoria ma faccio i complimenti alla mia squadra per lo sforzo fatto. Per noi è stato difficile preparare questo incontro: la settimana non è stata facile con alcuni giocatori che hanno avuto problemi di salute e con una nuova pedina da inserire. Di questo siamo soddisfatti».
KASTRITIS 2 – «Rimango molto ottimista per il prosieguo del nostro cammino e se resteremo sempre insieme nei momenti di difficoltà sono sicuro che riusciremo a uscire da questo periodo, a toglierci delle soddisfazioni e a giocare bene».
KASTRITIS 3 – «Non è facile per i nostri tifosi e per i giocatore vedere continue sconfitte consecutive, ma questo è il momento di trovare durezza mentale, di reagire e ci proveremo anche martedì contro la Virtus. Proviamo a fare un passo in avanti, ad arrivare mentalmente preparati a quell’incontro e lavorando così sono convinto che torneremo a vincere le partite».
KASTRITIS 4 – «In questo momento abbiamo visto solo il 40% del potenziale di questa squadra e dei nostri giocatori. Non è nella nostra mentalità cercare scuse ma è una cosa vera e reale il fatto che non ci siamo praticamente mai allenati al completo. Ringrazio la dirigenza per averci dato la possibilità di migliorare la squadra e allo stesso tempo dovremo farci trovare pronti per migliorare. Crediamo nei nostri giocatori, non vogliamo continuare a perdere: oggi abbiamo disputato una buona partita ma non dev’essere tutto qui. Deve essere l’inizio di un futuro migliore».
La Openjobmetis migliora ma non basta: biancorossi respinti a Venezia
SPAHIJA 1 – «Complimenti alla nostra squadra per una vittoria arrivata contro un’avversaria molto molto preparata. Prima della partita ho avuto molto paura non solo di Varese ma anche delle fatiche del viaggio: ho visto una squadra stanca. Ma oggi la panchina ha dato un contributo enorme, la profondità della squadra è una chiave importante e questa volta abbiamo vinto grazie a questo contributo. Siamo stati bravi a rimbalzo e a concedere solo 75 punti a Varese: penso sia un merito nostro».
SPAHIJA 2 – «In attacco non abbiamo sempre giocato bene, abbiamo sbagliato alcuni sottomano e togliendo quelli saremmo rimasti avanti con un distacco maggiore. Quando ho chiamato il timeout avevamo sbagliato due tiri del genere mentre loro hanno segnato».
