La Castellanzese trova un punto prezioso sotto la pioggia a Scanzorosciate

La Castellanzese continua la sua serie positiva e torna da Scanzorosciate con un punto importante, al termine di una gara resa estremamente complicata dal campo pesante e dalla pioggia incessante che non ha dato tregua per tutti i novanta minuti. Un pareggio a reti inviolate, il secondo consecutivo dopo quello contro il Pavia, conquistato nonostante le numerose assenze: oltre agli infortunati Chessa, Colombo, Oleoni e Robbiati, ai box all’ultimo momento anche Poli, fermato dalla febbre. I neroverdi hanno persino sfiorato il colpo grosso nel recupero, con Guerrisi vicino al gol vittoria.

I padroni di casa partono forte e dopo appena tre minuti vanno vicini al vantaggio con il colpo di testa di Valois su cross di Zambelli, ma Frigerio respinge con prontezza deviando in angolo. La Castellanzese risponde affidandosi soprattutto alla catena di destra, dove Boccadamo prova più volte a creare pericoli. Al 38’ è Tordini ad avere una buona chance di testa, ma il suo stacco su cross di Rusconi termina fuori. Nella ripresa il campo, ulteriormente appesantito, condiziona il gioco: le due squadre si affidano spesso ai lanci lunghi, con le azioni che si sviluppano principalmente a centrocampo. La più grande occasione della partita arriva nel primo dei quattro minuti di recupero: Guerrisi si trova il pallone sul piede all’altezza del dischetto, ma la pressione della difesa giallorossa lo costringe a calciare alto. Al triplice fischio resta uno 0-0 di carattere, che permette alla Castellanzese di mantenere ancora inviolata la porta e allungare la striscia di risultati utili.