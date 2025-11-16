La Castellanzese trova un punto prezioso sotto la pioggia a Scanzorosciate
Termina 0-0 per i neroverdi nella bergamasca. Un pareggio importante conquistato nonostante le tante assenze per mister Del Prato
La Castellanzese continua la sua serie positiva e torna da Scanzorosciate con un punto importante, al termine di una gara resa estremamente complicata dal campo pesante e dalla pioggia incessante che non ha dato tregua per tutti i novanta minuti. Un pareggio a reti inviolate, il secondo consecutivo dopo quello contro il Pavia, conquistato nonostante le numerose assenze: oltre agli infortunati Chessa, Colombo, Oleoni e Robbiati, ai box all’ultimo momento anche Poli, fermato dalla febbre. I neroverdi hanno persino sfiorato il colpo grosso nel recupero, con Guerrisi vicino al gol vittoria.
I padroni di casa partono forte e dopo appena tre minuti vanno vicini al vantaggio con il colpo di testa di Valois su cross di Zambelli, ma Frigerio respinge con prontezza deviando in angolo. La Castellanzese risponde affidandosi soprattutto alla catena di destra, dove Boccadamo prova più volte a creare pericoli. Al 38’ è Tordini ad avere una buona chance di testa, ma il suo stacco su cross di Rusconi termina fuori. Nella ripresa il campo, ulteriormente appesantito, condiziona il gioco: le due squadre si affidano spesso ai lanci lunghi, con le azioni che si sviluppano principalmente a centrocampo. La più grande occasione della partita arriva nel primo dei quattro minuti di recupero: Guerrisi si trova il pallone sul piede all’altezza del dischetto, ma la pressione della difesa giallorossa lo costringe a calciare alto. Al triplice fischio resta uno 0-0 di carattere, che permette alla Castellanzese di mantenere ancora inviolata la porta e allungare la striscia di risultati utili.
TABELLINO
SCANZOROSCIATE – CASTELLANZESE 0-0 (0-0)
SCANZOROSCIATE (3-4-3): Colleoni; Grassia, Scuderi, Zambelli; Dieng (35’ st Deldossi), Binetti, Valois, Poli (25’ st Panza); Haoufadi (25’ st Guienne), Gueye, Belloli. A disposizione: Calzaferri, Finazzi, Malanchini, Marsetti, Ruggeri, Mombrini. Allenatore: Alessio Delpiano
CASTELLANZESE (3-5-2): Frigerio; Rusconi, Gritti, Tordini; Boccadamo, Lacchini, Vernocchi (29’ st Foglio), Castelletto, Micheri; Guerrisi, Merkaj (35’ st Giuliani). A disposizione: Dominioni, Rausa, Selmo, Ujka, Pasqualini, Airaghi, Cirigliano. Allenatore: Ivan Del Prato
ARBITRO: Marco Cazzavillan di Vicenza; assistenti Lelio Petruzziello di Avellino e Filippo Alfieri di Lecce
AMMONITI: 34’ pt Poli (S), 8’ st Belloli (S), 15’ st Castelletto (C), 29’ st Boccadamo (C), 35’ st Guerrisi (C), 44’ st Zambelli (S)
RECUPERO: 1’ + 4’
SERIE D GIRONE B – XII GIORNATA
Pavia – Vogherese 0-0; Bruno – Oltrepò 0-1; Caldiero – Folgore Caratese 2-2; Casatese Merate – Villa Valle 2-0; ChievoVerona – Brusaporto 0-3; Leon – Varesina 1-1; Scanzorosciate – Castellanzese 0-0; Virtus CBG – Sondrio 2-1; Milan Futuro – Real Calepina 26/11.
CLASSIFICA: ChievoVerona, Brusaporto 26; Folgore Caratese 24; Casatese Merate 21; Castellanzese, Milan Futuro, Villa Valle 17; Caldiero 16; Leon, Oltrepò (-1) 15; Breno, Virtus CBG 14; Real Calepina 13; Scanzorosciate 12; Vogherese 11; Varesina, Pavia 10; Sondrio 4.
