La rubrica “50 anni fa la musica” supera 300

Con la puntata numero 301, la rubrica “50 anni fa la musica” di VareseNews raggiunge un traguardo significativo, confermandosi uno degli appuntamenti più longevi e apprezzati dai lettori. Curata con passione e competenza da G.P., la serie accompagna ormai da anni il pubblico in un viaggio settimanale attraverso gli album che hanno segnato la storia della musica.

La puntata numero 300, dedicata agli Who, ha celebrato una tappa simbolica di questo percorso, riportando l’attenzione su una band che ha contribuito a ridefinire la cultura rock mondiale. Ma il valore della rubrica sta soprattutto nella sua capacità di spaziare, raccontare e ricollegare epoche e sonorità diverse: da Patti Smith ai Beatles, da Neil Young a Joni Mitchell, sono decine gli artisti e gli album che G.P. ha riportato alla memoria con la sua consueta profondità.

Grande seguito ha conquistato nel tempo anche la sezione “Curiosità”, uno spazio in cui ogni settimana emergono dettagli, aneddoti e retroscena capaci di illuminare la storia della musica da prospettive nuove e coinvolgenti. A tal proposito la puntata numero 301 è dedicata agli Earth, Wind & Fire. Buona lettura e buon ascolto.

Leggi la Rubrica 50 anni fa la musica