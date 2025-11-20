Varese News

Italia/Mondo

La rubrica “50 anni fa la musica” supera 300

La puntata numero 300, dedicata agli Who, ha celebrato una tappa simbolica di questo percorso dedicato agli album che hanno fatto la storia

Generico 17 Nov 2025

Con la puntata numero 301, la rubrica “50 anni fa la musica” di VareseNews raggiunge un traguardo significativo, confermandosi uno degli appuntamenti più longevi e apprezzati dai lettori. Curata con passione e competenza da G.P., la serie accompagna ormai da anni il pubblico in un viaggio settimanale attraverso gli album che hanno segnato la storia della musica.

La puntata numero 300, dedicata agli Who, ha celebrato una tappa simbolica di questo percorso, riportando l’attenzione su una band che ha contribuito a ridefinire la cultura rock mondiale. Ma il valore della rubrica sta soprattutto nella sua capacità di spaziare, raccontare e ricollegare epoche e sonorità diverse: da Patti Smith ai Beatles, da Neil Young a Joni Mitchell, sono decine gli artisti e gli album che G.P. ha riportato alla memoria con la sua consueta profondità.

Grande seguito ha conquistato nel tempo anche la sezione “Curiosità”, uno spazio in cui ogni settimana emergono dettagli, aneddoti e retroscena capaci di illuminare la storia della musica da prospettive nuove e coinvolgenti. A tal proposito la puntata numero 301 è dedicata agli Earth, Wind & Fire. Buona lettura e buon ascolto.

Leggi la Rubrica 50 anni fa la musica 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.