L’Inps si tinge di rosso per la Giornata contro la violenza alle donne
In tutte le sedi lombarde verranno proposte iniziative di sensibilizzazione. Coinvolti anche i dipendenti uomini invitati ad attuare azioni per contrastare stereotipi e pregiudizi
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre 2025, INPS Lombardia promuove, su impulso del Comitato Unico di Garanzia e della Direzione Generale dell’Istituto, una serie di azioni di informazione e sensibilizzazione aperte agli utenti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi e di diffondere i canali di aiuto disponibili per le donne vittime di violenza, in rete con le altre istituzioni.
Le iniziative in sintesi:
• Sportello rosa aperto dalle 10 alle 12, martedì 25 novembre 2025, presso gli URP di tutte le sedi per informazione e orientamento sui servizi e le tutele disponibili.
• Illuminazione in rosso degli ingressi delle sedi INPS della regione, a forte valenza simbolica.
• Allestimento del “Posto occupato” nelle sale URP, per ricordare le donne a cui la violenza ha tolto la vita.
• Diffusione e affissione della locandina “25 novembre non sei sola” (in allegato), con le informazioni essenziali e i riferimenti utili.
• Promozione del numero verde 1522, servizio pubblico gratuito attivo h24 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.
• Distribuzione di segnalibri con QR code per accedere alla “Guida in 8 passi per donne vittime di violenza” e all’Elenco dei Centri Antiviolenza operativi sul territorio.
Accanto alle azioni rivolte all’utenza, INPS Lombardia valorizza anche il coinvolgimento dei propri dipendenti interni con l’iniziativa “Protagonismo maschile nella lotta contro la violenza di genere”, che invita i colleghi uomini a diventare protagonisti attivi nella lotta per l’eliminazione della violenza, contribuendo a contrastare stereotipi e pregiudizi, favorendo una cultura di dialogo, rispetto e collaborazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.