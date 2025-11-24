L’Inps si tinge di rosso per la Giornata contro la violenza alle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre 2025, INPS Lombardia promuove, su impulso del Comitato Unico di Garanzia e della Direzione Generale dell’Istituto, una serie di azioni di informazione e sensibilizzazione aperte agli utenti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi e di diffondere i canali di aiuto disponibili per le donne vittime di violenza, in rete con le altre istituzioni.

Le iniziative in sintesi:

• Sportello rosa aperto dalle 10 alle 12, martedì 25 novembre 2025, presso gli URP di tutte le sedi per informazione e orientamento sui servizi e le tutele disponibili.

• Illuminazione in rosso degli ingressi delle sedi INPS della regione, a forte valenza simbolica.

• Allestimento del “Posto occupato” nelle sale URP, per ricordare le donne a cui la violenza ha tolto la vita.

• Diffusione e affissione della locandina “25 novembre non sei sola” (in allegato), con le informazioni essenziali e i riferimenti utili.

• Promozione del numero verde 1522, servizio pubblico gratuito attivo h24 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.

• Distribuzione di segnalibri con QR code per accedere alla “Guida in 8 passi per donne vittime di violenza” e all’Elenco dei Centri Antiviolenza operativi sul territorio.

Accanto alle azioni rivolte all’utenza, INPS Lombardia valorizza anche il coinvolgimento dei propri dipendenti interni con l’iniziativa “Protagonismo maschile nella lotta contro la violenza di genere”, che invita i colleghi uomini a diventare protagonisti attivi nella lotta per l’eliminazione della violenza, contribuendo a contrastare stereotipi e pregiudizi, favorendo una cultura di dialogo, rispetto e collaborazione.