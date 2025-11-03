Martedì 4 novembre a Palazzo Pirelli secondo turno di vaccinazioni libere gratuite per tutti i cittadini senza necessità di prenotazione

«Nell’ambito della campagna vaccinale promossa da Regione Lombardia, domani martedì 4 novembre i cittadini potranno nuovamente vaccinarsi, gratuitamente e senza necessità di prenotazione, sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D’Aosta; una location suggestiva che abbiamo deciso di mettere a disposizione per sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione. Confido anche stavolta in una ampia partecipazione all’iniziativa e ringrazio l’ASST Nord Milano per la disponibilità dimostrata».

Lo ricorda il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, rivolgendo a tutti i lombardi l’invito a vaccinarsi, magari sfruttando anche e proprio l’opportunità fornita con il secondo appuntamento del Pirellone.

Lo scorso 21 ottobre in sole cinque ore erano stati 381 i cittadini recatisi a Palazzo Pirelli per vaccinarsi, con decine di persone in attesa ordinata all’esterno dei box già di prima mattina in attesa di accedere a una delle quattro linee vaccinali appositamente allestite per l’occasione, alle quali nel corso della mattinata se ne erano aggiunte altre tre per ridurre al minimo i tempi di attesa.

In tale occasione complessivamente erano stati somministrati 630 vaccini tra antinfluenzali, Covid e anti-pneumococco.

La somministrazione dei vaccini antinfluenzali, pneumococco e anti-Covid, sarà anche questa volta a cura dell’ASST Nord Milano: con la collaborazione della Protezione Civile regionale sarà posizionata sul piazzale una tenda pneumatica all’interno della quale saranno ricavati i box vaccinali, garantendo così un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato.

L’accesso al piazzale del Pirellone sarà consentito dalla rampa di Piazza Duca d’Aosta: sarà possibile vaccinarsi in orario compreso tra le ore 9 e le ore 14.