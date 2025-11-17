Natale 2025 al Borducan: tra tradizione, magia e sapori del Sacro Monte

Il Borducan è uno di quei luoghi che sembrano fatti apposta per il Natale: il legno antico, i profumi degli agrumi e delle spezie, le finestre che si aprono su uno dei panorami più belli del Varesotto. Il programma 2025 è pensato per far vivere tutto questo, con appuntamenti che mescolano gusto, tradizione, famiglia e solidarietà

Il Natale al Borducan è un’esperienza che va oltre la semplice tavola: è atmosfera, storia, panorami che si accendono di luci e profumi, e un’accoglienza che da oltre un secolo fa sentire ogni ospite parte di una piccola tradizione di famiglia. Anche per il 2025, il celebre caffè e boutique hotel del Sacro Monte di Varese presenta un programma ricco di appuntamenti, pensato per vivere l’incanto delle feste in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

Pranzi e cene delle Feste: dal 21 novembre al 24 dicembre

Dal 21 novembre, fino alla Vigilia, il Borducan sarà aperto (escluso il martedì) per pranzi e cene speciali dedicati alle aziende, alle famiglie e ai gruppi di amici che desiderano festeggiare in un luogo che profuma di storia.

Sono disponibili tre menù pensati appositamente per le feste, con ingredienti selezionati e richiami ai classici aromi del Borducan. Per chi sceglie il pranzo, è previsto uno sconto del 15% rispetto alla cena.

I menù sono disponibili per gruppi da almeno otto persone e possono essere prenotati anche per la cena della Vigilia.

Domeniche in famiglia: tornano le merende con Babbo Natale

Tra gli appuntamenti più amati, tornano anche le merende con Babbo Natale, tutte le domeniche pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 nelle seguenti date:

– 23 e 30 novembre

– 7, 14 e 21 dicembre

Lunedì 8 dicembre (data straordinaria)

Un momento pensato per i più piccoli, che potranno incontrare Babbo Natale in un ambiente caldo e raccolto. Anche quest’anno, il suo compenso sarà interamente devoluto al Gruppo Alpini di Varese, aggiungendo un gesto di solidarietà allo spirito natalizio.

La Festa di Natale: 18 dicembre, brindisi con vista sui laghi

Giovedì 18 dicembre il Borducan apre le sue porte per il tradizionale brindisi di Natale: un momento informale per scambiarsi auguri, incontrare gli amici del Caffè del Borducan e lasciarsi trasportare dal calore delle feste.

Idee regalo e panettoni: il Natale da portare a casa

Come ogni anno, è disponibile il catalogo natalizio con panettoni artigianali, liquori Borducan, gift box e confezioni regalo.

Gli acquisti si possono fare direttamente al Caffè oppure online, con spedizioni garantite fino al 19 dicembre.

Capodanno al Borducan: la notte più elegante dell’anno

La magia non finisce a Natale. Il 31 dicembre, il Borducan propone una cena di gala di San Silvestro con musica dal vivo e un menù raffinato che unisce creatività, territorio e tradizione. Il brindisi di mezzanotte, affacciati sui laghi illuminati, è uno dei momenti più emozionanti dell’anno.

È possibile scegliere la sola cena o il pacchetto cena + pernottamento nelle camere dell’hotel.

CONTATTI

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram