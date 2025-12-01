Idee regalo e panettoni: il Natale firmato Borducan da portare a casa
Scopri le idee regalo del Borducan: panettoni artigianali, liquori, gift box e confezioni natalizie acquistabili al Caffè o online con spedizioni fino al 19 dicembre
Il Natale si avvicina e, come da tradizione, il Borducan torna con una selezione speciale di idee regalo pensate per chi ama i sapori autentici e la qualità artigianale. Dal celebre liquore all’arancia alle confezioni natalizie curate nei dettagli, passando per panettoni gourmet e gift box tematiche, il nuovo catalogo offre spunti perfetti per sorprendere amici, parenti o clienti.
Che si scelga di acquistare direttamente al Caffè oppure online, c’è tempo fino al 19 dicembre per assicurarsi un dono che profuma di Varese e di festa.
