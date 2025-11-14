Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: “Il sindaco non ha responsabilità”

Pace fatta tra commercianti di Cavaria e autorità comunali, sul caso del cantiere di via Ronchetti, la trafficata strada centrale del paese. Al sindaco e all’amministrazione «va riconosciuto il merito di aver fatto tutto il possibile, se non l’impossibile, per cercare di evitare disagi a tutti», dicono gli esercenti di via Ronchetti e dintorni, che stamane avevano mandato una dura lettera al Comune e ai giornali.

Il primo cittadino Franco Zeni li ha convocati nella sala consiliare a mezzogiorno e a quanto pare ha convinto delle sue ragioni. «Il sindaco Franco Zeni, i suoi collaboratori e il Comando di Polizia Locale non hanno alcuna responsabilità, trattandosi di lavori e decisioni di competenza esclusiva di Anas», essendo il tratto parte di una Statale.

“Rivolta” stoppata, dunque, a Cavaria.

I lavori hanno sicuramente un impatto importante, anche per le migliaia di persone che – arrivando da Gallarate – entrano in A8 a Cavaria (traffico di attraversamento che peraltro genera anche una parte della clientela degli esercizi locali).

Gli esercenti peraltro non avevano mai contestato l’utilità dei lavori di Alfa. E hanno ottenuto garanzie: «La società ha confermato l’obiettivo di rispettare i tempi previsti per la conclusione dei lavori e si è resa disponibile a un nuovo incontro al termine degli interventi».

Di seguito la comunicazione completa inviata dai commercianti