Varese News

Gallarate/Malpensa

“Raddoppia” la fogna a Cavaria: la strada centrale chiusa fino a inizio dicembre

Quattro anni fa la condotta era “esplosa” causando grossi problemi. Ora viene potenziata da Alfa: un intervento importante per far fronte a eventi estremi

Lavori fogna Cavaria

Sono partiti già da alcuni giorni i lavori di potenziamento e adeguamento della rete fognaria a Cavaria con Premezzo, in via Ronchetti, lungo la Strada Statale 341. Un intervento strategico per ridurre le criticità che si manifestano durante gli eventi meteorologici più intensi.

Galleria fotografica

Raddoppia la fogna a Cavaria 4 di 5
Lavori fogna Cavaria
Lavori fogna Cavaria
Lavori fogna Cavaria
Lavori fogna Cavaria

Il cantiere comporta la chiusura totale della strada fino alla prima settimana di dicembre e prevede la posa di due nuovi condotti che verranno affiancati a quello esistente, in modo da raddoppiare (e oltre) la capacità di smaltimento delle acque verso valle.

Va ricordato che proprio di Ronchetti aveva visto, quattro anni fa, un episodio particolarmente eclatante: la pressione dell’acqua in occasione di un nubifragio aveva sventrato la strada soprastante con conseguente chiusura in emergenza. Esempio evento estremo di gravi conseguenze che ora vengono arginate dal potenziamento della rete.

Lavori fogna Cavaria
L’ingegner Sara Bordonaro, responsabile Funzione Tecnica di Alfa

L’intervento è quindi impattante sul centro (anche per il traffico di attraversamento diretto all’autostrada da Gallarate) ma più che necessario.

L’opera si inserisce all’interno di un progetto più ampio, avviato da circa un anno su tutto il territorio comunale, che ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la resilienza del sistema fognario. Tra gli interventi più significativi già realizzati, si ricorda quello per la realizzazione di una vasca di accumulo in via Fermi, sotto il parcheggio della scuola comunale.

Con questo nuovo tratto di rete, Alfa compie un ulteriore passo avanti nella prevenzione degli allagamenti e nella tutela del territorio, in un contesto in cui la gestione delle acque piovane è sempre più centrale per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Raddoppia la fogna a Cavaria 4 di 5
Lavori fogna Cavaria
Lavori fogna Cavaria
Lavori fogna Cavaria
Lavori fogna Cavaria

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.