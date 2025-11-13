“Raddoppia” la fogna a Cavaria: la strada centrale chiusa fino a inizio dicembre
Quattro anni fa la condotta era “esplosa” causando grossi problemi. Ora viene potenziata da Alfa: un intervento importante per far fronte a eventi estremi
Sono partiti già da alcuni giorni i lavori di potenziamento e adeguamento della rete fognaria a Cavaria con Premezzo, in via Ronchetti, lungo la Strada Statale 341. Un intervento strategico per ridurre le criticità che si manifestano durante gli eventi meteorologici più intensi.
Il cantiere comporta la chiusura totale della strada fino alla prima settimana di dicembre e prevede la posa di due nuovi condotti che verranno affiancati a quello esistente, in modo da raddoppiare (e oltre) la capacità di smaltimento delle acque verso valle.
Va ricordato che proprio di Ronchetti aveva visto, quattro anni fa, un episodio particolarmente eclatante: la pressione dell’acqua in occasione di un nubifragio aveva sventrato la strada soprastante con conseguente chiusura in emergenza. Esempio evento estremo di gravi conseguenze che ora vengono arginate dal potenziamento della rete.
L’intervento è quindi impattante sul centro (anche per il traffico di attraversamento diretto all’autostrada da Gallarate) ma più che necessario.
L’opera si inserisce all’interno di un progetto più ampio, avviato da circa un anno su tutto il territorio comunale, che ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la resilienza del sistema fognario. Tra gli interventi più significativi già realizzati, si ricorda quello per la realizzazione di una vasca di accumulo in via Fermi, sotto il parcheggio della scuola comunale.
Con questo nuovo tratto di rete, Alfa compie un ulteriore passo avanti nella prevenzione degli allagamenti e nella tutela del territorio, in un contesto in cui la gestione delle acque piovane è sempre più centrale per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.