Punto prezioso per la Castellanzese, con la Leon finisce 2-2

La Castellanzese è riuscita a strappare un punto prezioso sul campo della Leon. I neroverdi sono partiti con determinazione trovando subito il vantaggio con Castelletto e continuando a spingere sfiorando il raddoppio con Vernocchi e Boccadamo. A sei minuti dall’intervallo è arrivato il pareggio di Galimberti, con un colpo di testa. Nella ripresa la squadra di Del Prato ha sfiorato il nuovo vantaggio con Vernocchi, ma a trovare il 2-1 sono stati i padroni di casa, poco dopo l’ora di gioco, con un altro colpo di testa, questa volta di Bonseri. Gli ospiti sono poi riusciti a pareggiare dopo circa un quarto d’ora, grazie all’autogol di Haruna. Nel finale i neroverdi hanno sfiorato il gol-vittoria con Rusconi, la cui conclusione viene alzata in angolo da Generali. Questo punto consente alla Castellanzese di tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta contro la Casatese Merate: i neroverdi salgono a 18 punti, insieme a Oltrepò e Breno, mantenendosi a +3 sulla zona playout e a -3 rispetto ai playoff. I brianzoli invece vanno a 19, agganciando il Caldiero Terme.

Fischio d’inizio

La Leon inizia con un 4-4-2 con Generali in porta, davanti a lui il quartetto composto da Gervasoni, Guarino, Galimberti e Parodi. In mezzo al campo Bolis e Brambilla, con El Kadiri e Mascheroni sulle fasce. In avanti Bonseri e Palma. I neroverdi rispondono con un 4-3-1-2 con Poli in porta, nel reparto arretrato ci sono Rusconi, Gritti, Tordini e Micheri, in mezzo ci sono Boccadamo, Lacchini e Castelletto. Sulla trequarti c’è Vernocchi, alle spalle di Guerrisi e Merkaj. L’arbitro è Alessandro Angelo di Marsala, mentre gli assistenti sono Marzio Giaveno di Pinerolo e Andrea Nurra di Sassari

Primo tempo

La Castellanzese parte forte e dopo appena otto minuti trova il vantaggio grazie a un’azione caparbia di Guerrisi: l’attaccante resiste alla pressione combinata di Galimberti e Guarino, entra in area da destra e serve sul secondo palo Castelletto, libero di insaccare. I neroverdi sfiorano subito il raddoppio con Vernocchi, ma Generali è bravo ad alzare sopra la traversa. La formazione ospite continua a premere e, attorno al ventesimo, va ancora vicina al gol con Boccadamo, che calcia dal dischetto trovando però un altro intervento del portiere di casa. La Leon soffre ma riesce a rimettere in equilibrio il match a sei minuti dall’intervallo: Galimberti svetta più in alto di tutti sul corner di Bolis e firma l’1-1. Il primo tempo si chiude dopo un solo minuto di recupero.

Secondo tempo

Nella ripresa la Castellanzese torna a farsi pericolosa con Vernocchi, che sfiora il palo con un destro rasoterra. La Leon reagisce subito, prima con Bonseri, stoppato da Poli a pochi passi dalla porta, poi con El Kadiri, che spreca da ottima posizione. È però solo questione di tempo: al 16’ i padroni di casa completano la rimonta con un colpo di testa di Bonseri, ancora su calcio d’angolo dalla sinistra. I neroverdi non si arrendono e al 30’ trovano il pareggio grazie a una punizione di Vernocchi dalla trequarti: sul pallone che spiove sul lato opposto, Haruna, nel tentativo di anticipare Tordini, infila sfortunatamente la propria porta. Nel finale la Castellanzese sfiora addirittura il colpo grosso con Rusconi, ma Generali compie un intervento decisivo alzando sulla traversa il suo colpo di testa e fissando il risultato sul 2-2. Al termine dei 5’ di recupero l’arbitro fischia tre volte e decreta la fine della gara.

TABELLINO

LEON – CASTELLANZESE 2–2 (1-1)

RETI: 8’ pt Castelletto (C), 39’ pt Galimberti (L), 17’ st Bonseri (L), 29’ st aut. Haruna (C)

LEON (4-4-2): Generali; Gervasoni, Guarino, Galimberti, Parodi; El Kadiri (34’ st Comelli), Bolis, Brambilla (24’ st Haruna), Mascheroni (34’ st Prandini); Bonseri, Palma. A disposizione: Acquarone, Marzullo, Davighi, Ronchi, Bonora, Brambilla. Allenatore: Mattia Evangelisti (Ledian Memushaj squalificato)

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Poli; Rusconi, Gritti, Tordini, Micheri (34’ st Cirigliano; Boccadamo, Lacchini (20’ st Foglio), Castelletto; Vernocchi; Guerrisi, Merkaj (42’ st Giuliani). A disposizione: Miglierina, Rausa, Selmo, Colombo, Oldani, Airaghi. Allenatore: Ivan Del Prato

ARBITRO: Alessandro Angelo di Marsala; assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo e Andrea Nurra di Sassari

AMMONITI: 32’ pt Rusconi (C), 35’ pt Mascheroni (L), 6’ st Parodi (L), 7’ st Gervasoni (L), 15’ st Vernocchi (C), 38’ st Cirigliano (C), 42’ st Del Prato (C), 48’ st Gritti (C)

RECUPERO: 1’ + 5’

RISULTATI 14° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Real Calepina 2-1, Caldiero – Nuova Sondrio 1-2, Casatese – Vogherese 4-1, CHIEVO – VARESINA 1-2, LEON – CASTELLANZESE 2-2, Milan Futuro – Brusaporto 1-1, Oltrepò – Folgore Caratese 0-2, Scanzorosciate – Pavia 3-1, Virtus CBG – Villa Valle 1-0.

CLASSIFICA

Folgore Caratese 30, Chievo 29, Casatese Merate e Brusaporto 27, Milan Futuro 21, Virtus CBG e Villa Valle 20, Leon e Caldiero 19, CASTELLANZESE, Breno e Oltrepò (-1) 18, Scanzorosciate 15, VARESINA E Real Calepina 13, Vogherese 11, Pavia 10, Sondrio 8.