Punto prezioso per la Castellanzese, con la Leon finisce 2-2
I neroverdi riprendono i brianzoli grazie all’autorete di Haruna e tornano a macinare punti e salgono a quota 18 punti in campionato
La Castellanzese è riuscita a strappare un punto prezioso sul campo della Leon. I neroverdi sono partiti con determinazione trovando subito il vantaggio con Castelletto e continuando a spingere sfiorando il raddoppio con Vernocchi e Boccadamo. A sei minuti dall’intervallo è arrivato il pareggio di Galimberti, con un colpo di testa. Nella ripresa la squadra di Del Prato ha sfiorato il nuovo vantaggio con Vernocchi, ma a trovare il 2-1 sono stati i padroni di casa, poco dopo l’ora di gioco, con un altro colpo di testa, questa volta di Bonseri. Gli ospiti sono poi riusciti a pareggiare dopo circa un quarto d’ora, grazie all’autogol di Haruna. Nel finale i neroverdi hanno sfiorato il gol-vittoria con Rusconi, la cui conclusione viene alzata in angolo da Generali. Questo punto consente alla Castellanzese di tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta contro la Casatese Merate: i neroverdi salgono a 18 punti, insieme a Oltrepò e Breno, mantenendosi a +3 sulla zona playout e a -3 rispetto ai playoff. I brianzoli invece vanno a 19, agganciando il Caldiero Terme.
Fischio d’inizio
La Leon inizia con un 4-4-2 con Generali in porta, davanti a lui il quartetto composto da Gervasoni, Guarino, Galimberti e Parodi. In mezzo al campo Bolis e Brambilla, con El Kadiri e Mascheroni sulle fasce. In avanti Bonseri e Palma. I neroverdi rispondono con un 4-3-1-2 con Poli in porta, nel reparto arretrato ci sono Rusconi, Gritti, Tordini e Micheri, in mezzo ci sono Boccadamo, Lacchini e Castelletto. Sulla trequarti c’è Vernocchi, alle spalle di Guerrisi e Merkaj. L’arbitro è Alessandro Angelo di Marsala, mentre gli assistenti sono Marzio Giaveno di Pinerolo e Andrea Nurra di Sassari
Primo tempo
La Castellanzese parte forte e dopo appena otto minuti trova il vantaggio grazie a un’azione caparbia di Guerrisi: l’attaccante resiste alla pressione combinata di Galimberti e Guarino, entra in area da destra e serve sul secondo palo Castelletto, libero di insaccare. I neroverdi sfiorano subito il raddoppio con Vernocchi, ma Generali è bravo ad alzare sopra la traversa. La formazione ospite continua a premere e, attorno al ventesimo, va ancora vicina al gol con Boccadamo, che calcia dal dischetto trovando però un altro intervento del portiere di casa. La Leon soffre ma riesce a rimettere in equilibrio il match a sei minuti dall’intervallo: Galimberti svetta più in alto di tutti sul corner di Bolis e firma l’1-1. Il primo tempo si chiude dopo un solo minuto di recupero.
Secondo tempo
Nella ripresa la Castellanzese torna a farsi pericolosa con Vernocchi, che sfiora il palo con un destro rasoterra. La Leon reagisce subito, prima con Bonseri, stoppato da Poli a pochi passi dalla porta, poi con El Kadiri, che spreca da ottima posizione. È però solo questione di tempo: al 16’ i padroni di casa completano la rimonta con un colpo di testa di Bonseri, ancora su calcio d’angolo dalla sinistra. I neroverdi non si arrendono e al 30’ trovano il pareggio grazie a una punizione di Vernocchi dalla trequarti: sul pallone che spiove sul lato opposto, Haruna, nel tentativo di anticipare Tordini, infila sfortunatamente la propria porta. Nel finale la Castellanzese sfiora addirittura il colpo grosso con Rusconi, ma Generali compie un intervento decisivo alzando sulla traversa il suo colpo di testa e fissando il risultato sul 2-2. Al termine dei 5’ di recupero l’arbitro fischia tre volte e decreta la fine della gara.
TABELLINO
LEON – CASTELLANZESE 2–2 (1-1)
RETI: 8’ pt Castelletto (C), 39’ pt Galimberti (L), 17’ st Bonseri (L), 29’ st aut. Haruna (C)
LEON (4-4-2): Generali; Gervasoni, Guarino, Galimberti, Parodi; El Kadiri (34’ st Comelli), Bolis, Brambilla (24’ st Haruna), Mascheroni (34’ st Prandini); Bonseri, Palma. A disposizione: Acquarone, Marzullo, Davighi, Ronchi, Bonora, Brambilla. Allenatore: Mattia Evangelisti (Ledian Memushaj squalificato)
CASTELLANZESE (4-3-1-2): Poli; Rusconi, Gritti, Tordini, Micheri (34’ st Cirigliano; Boccadamo, Lacchini (20’ st Foglio), Castelletto; Vernocchi; Guerrisi, Merkaj (42’ st Giuliani). A disposizione: Miglierina, Rausa, Selmo, Colombo, Oldani, Airaghi. Allenatore: Ivan Del Prato
ARBITRO: Alessandro Angelo di Marsala; assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo e Andrea Nurra di Sassari
AMMONITI: 32’ pt Rusconi (C), 35’ pt Mascheroni (L), 6’ st Parodi (L), 7’ st Gervasoni (L), 15’ st Vernocchi (C), 38’ st Cirigliano (C), 42’ st Del Prato (C), 48’ st Gritti (C)
RECUPERO: 1’ + 5’
RISULTATI 14° GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Breno – Real Calepina 2-1, Caldiero – Nuova Sondrio 1-2, Casatese – Vogherese 4-1, CHIEVO – VARESINA 1-2, LEON – CASTELLANZESE 2-2, Milan Futuro – Brusaporto 1-1, Oltrepò – Folgore Caratese 0-2, Scanzorosciate – Pavia 3-1, Virtus CBG – Villa Valle 1-0.
CLASSIFICA
Folgore Caratese 30, Chievo 29, Casatese Merate e Brusaporto 27, Milan Futuro 21, Virtus CBG e Villa Valle 20, Leon e Caldiero 19, CASTELLANZESE, Breno e Oltrepò (-1) 18, Scanzorosciate 15, VARESINA E Real Calepina 13, Vogherese 11, Pavia 10, Sondrio 8.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.