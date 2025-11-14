Rinnovo delle cariche alla Esteban Canal: una “tripletta” tutta al femminile guida il circolo scacchistico di Cocquio Trevisago

Sarà un triennio all’insegna dell’impegno e della passione per la Società Scacchistica Esteban Canal di Cocquio Trevisago, che nella serata di giovedì 13 novembre ha rinnovato le proprie cariche sociali. Per la prima volta nella storia del circolo, nato nel 1976, la presidenza è affidata a una squadra tutta al femminile.

Teresa Lopedota nuova presidente, al suo fianco Pieptea e Scarpa

L’assemblea dei soci ha eletto presidente Teresa Lopedota (al centro nella foto), conosciuta da tutti come Teta, affiancata da Mirela Pieptea (a sinistra nella foto) in qualità di vicepresidente e da Franca Scarpa nel ruolo di segretaria. Quest’ultima prende il posto di Luca Gagliardini, che rimane però all’interno del direttivo come consigliere.

Confermati nelle loro funzioni anche il tesoriere Marco Bertollo e i consiglieri Diego De Palma, Fabio Donghi e lo stesso Gagliardini. Una squadra che unisce esperienza, continuità e nuove energie.

Verso il 50° anniversario del circolo

Il 2026 si preannuncia un anno speciale per il circolo Esteban Canal, che celebrerà i suoi 50 anni di attività. «Sarà impegnativo ma anche una grande soddisfazione – commenta la neopresidente Lopedota – Abbiamo tanti progetti e vogliamo far crescere ancora il nostro gruppo, puntando su inclusione e promozione del gioco degli scacchi per tutte le età».

In arrivo il 4° Torneo “Fischer-Random”

Tra le prossime iniziative in programma, spicca il 4° Torneo “Fischer-Random”, che si svolgerà domenica 16 novembre presso la sede di via Motto dei Grilli 30, a Cocquio Trevisago. La competizione prenderà il via alle ore 14.30 e prevede sei turni di gioco con cadenza di 15 minuti per giocatore.

Il torneo assegnerà premi ai primi tre classificati assoluti e coppe speciali alla miglior giocatrice, al miglior under 18 e al miglior over 65. Prima dell’inizio verranno illustrate le regole di questa particolare variante degli scacchi, anche nota come Chess960, che prevede una disposizione casuale dei pezzi nella prima traversa.