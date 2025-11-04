Rochelle Jordan, una delle voci più influenti dell’R&B alternativo in concerto a Milano

Rochelle Jordan, una delle voci più influenti dell’R&B alternativo contemporaneo, arriva in Italia in occasione del Through The Wall Tour.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto domenica 22 febbraio 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano. Sarà l’occasione per sentire dal vivo il suo ultimo album Through the Wall, una “lettera d’amore alla libertà” in cui unisce pop-dance, R&B e influenze underground.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 10.00. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 7 novembre 2025 alle ore 10.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 10.00.

Con le sue linee vocali eteree, intrecciate a ritmiche e sfumature soul, Rochelle ha ridefinito i confini del genere, costruendo un suono che è al tempo stesso sensuale, energico e profondamente emotivo ed è pronta a incantare il pubblico italiano trasportandolo in un viaggio sonoro che unisce nostalgia e sperimentazione.

La carriera musicale di Rochelle Jordan inizia nel 2011 con la pubblicazione del suo primo EP, ROJO, seguito l’anno dopo da Pressure. Nel 2014 Rochelle pubblica il primo album, 1021, che unisce melodie soul con produzioni minimali, e consolidò la sua reputazione come una delle nuove voci più promettenti dell’R&B alternativo. Nel 2021 fa il grande ritorno con Play with the Changes, lavoro in cui Jordan esplora temi di identità, rinascita e trasformazione personale, confermando la sua posizione come una delle figure più originali e versatili della musica contemporanea. La sua musica è diventata sinonimo di autenticità e libertà creativa, con testi che affrontano la salute mentale, la vulnerabilità e la forza interiore. Nel 2023 il suo brano Lowkey (2014) è diventato virale raggiungendo 21 milioni di stream solo su Spotify. Nel 2025 pubblica il suo singolo Crave e il nuovo album, Through the Wall, spingendo ancora oltre i confini del genere e confermando la sua capacità di reinventarsi senza perdere autenticità. Oggi Rochelle Jordan è considerata una delle voci più influenti dell’R&B alternativo contemporaneo. La sua musica, ricca di emotività e sperimentazione, unisce le sue radici britanniche, l’anima caraibica e la modernità della scena elettronica, costruendo un linguaggio musicale unico e profondamente personale.