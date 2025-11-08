Ruba una valigia ad un turista a Malpensa e tenta la fuga: arrestato dalla polizia

È stato fermato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato di Malpensa un giovane di 20 anni, cittadino olandese di origini algerine, sorpreso mentre tentava di fuggire con una valigia appena rubata a un passeggero indiano.

L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 5 novembre all’aeroporto di Milano Malpensa, nei pressi dell’area dedicata al noleggio veicoli del Terminal 1, dove una pattuglia della Polizia di Frontiera Aerea ha notato il giovane allontanarsi di corsa con un borsone di marca, inseguito da un altro uomo.

Il furto durante il noleggio dell’auto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il ventenne aveva approfittato di un momento di distrazione del turista indiano, impegnato a completare la procedura di noleggio di un veicolo, per impossessarsi del suo bagaglio.

All’interno della valigia si trovavano un computer portatile, documenti, carte di credito e denaro contante per un valore complessivo di circa 3.000 euro.

Il ladro ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dai poliziotti, che hanno poi restituito il bagaglio al legittimo proprietario.

Arresto e condanna

Il giovane, incensurato e senza fissa dimora, è stato arrestato per furto aggravato e condotto in tribunale per il giudizio direttissimo.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto, condannandolo a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e a 200 euro di multa, con sospensione della pena.