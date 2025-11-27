Sequestrati a Como 100 flaconi di smalti per unghie vietati, denunciato il titolare di un centro estetico

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como ha intensificato i controlli sul territorio nell’ambito di un piano mirato alla tutela dei consumatori e al contrasto della commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi. L’attenzione è stata rivolta in particolare alla sicurezza dei cosmetici, ambito nel quale i militari hanno individuato un caso di irregolarità rilevante: il sequestro di 100 flaconi di smalti e gel semipermanenti contenenti sostanze vietate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009.

I Finanzieri del Gruppo Como, durante un controllo presso un centro estetico di Bregnano gestito da un cittadino italiano, hanno rinvenuto cosmetici destinati all’applicazione sulla clientela contenenti “Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide” (TPO). Questa sostanza, classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione, è vietata nell’Unione Europea a partire dal 1° settembre 2025. Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nelle iniziative della Guardia di Finanza volte a impedire la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza europei e nazionali, tutelando sia gli imprenditori che operano correttamente sia la salute dei consumatori. In questo contesto, il Corpo contribuisce anche all’alimentazione della piattaforma europea “Safety Gate”, il sistema di allerta rapido dell’Unione che consente la condivisione immediata delle informazioni tra Stati membri e Commissione riguardo ai prodotti che rappresentano un rischio grave.