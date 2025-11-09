Social senza algoritmo: la libertà digitale parte dalle community locali
A Glocal, le esperienze di Varese, Bologna e Senigallia raccontano un nuovo modo di vivere la rete, tra informazione locale e partecipazione.
Social network senza algoritmo, community e informazione locale. Se ne è parlato sabato 8 novembre a Materia nel corso di uno degli incontri dell’edizione 2025 del festival Glocal.
Con Emanuele Cariati (amministratore di varese.social), Filippo Della Bianca (Web Project Manager e attivista open source), Fabrizio Massari (fondatore di bologna.one) e Michele Pinto (direttore di Vivere Senigallia) Festival Glocal si è riflettuto su tre temi principali: da dove nasce l’esigenza di social network senza algoritmo e senza un “padrone” che possa usarlo per i propri scopi; se le piattaforme come Mastodon che compongono il Fediverso possono rispondere a questa esigenza; e come questi “social liberi” si interfacciano con l’informazione.
Perché un social “senza padrone” e senza algoritmo?
Negli ultimi anni il modello dei grandi social network “centralizzati” è stato messo sempre più messo in discussione. Tra i motivi principali la tendenza sempre più marcata e invasiva dei feed determinati da algoritmi che privilegiano engagement, click, sensazionalismo, con il rischio di amplificare disinformazione, polarizzazione e “bolle”. C’è inoltre la crescente insofferenza verso la dipendenza da una singola azienda o piattaforma che controlla dati, monetizzazione, visibilità dei contenuti.
Sono dunque sempre di più gli utenti che vorrebbero maggiore controllo sulla propria identità online, sui meccanismi di moderazione, e su ciò che vedono.
E’ per questo che cresce l’interesse per la possibilità di utilizzare social sganciati da questi meccanismi, ad esempio, appunto, Mastodon «che – hanno spiegato i relatori – è senza pubblicità, senza algoritmi segreti, e senza aziende che controllano i tuoi dati o il tuo tempo, senza intermediari e logiche proprietarie e rappresenta una traiettoria verso una socialità digitale più trasparente e partecipata».
Il Fediverso, Mastodon e le piattaforme libere
La risposta all’esigenza di un nuovo sistema di social è il Fediverso, parola che fonde “federazione” e “universo e descrive l’ecosistema di piattaforme social interconnesse, chiamate “istanze”, ciascuna autonoma, ma capaci di comunicare tra loro, che stanno continuando a crescere, anche se i numeri sono al momento non paragonabili a quelli di Facebook o Instagram.
Tra i punti di forza del Fediverso ci sono la decentralizzazione (non c’è un unico server centrale o un’unica azienda che domina) e l’interoperabilità che garantisce agli utenti di poter interagire tra loro anche tra istanze diverse. «Nessun algoritmo che decide unilateralmente cosa mostrarti: ad esempio su Mastodon la timeline può essere cronologica, e tutti i vantaggi dell’open-source; inoltre in molti casi, questi social sono gestiti da comunità, collettivi o enti senza scopo di lucro».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.