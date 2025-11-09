Varese News

Scienza e Tecnologia

Social senza algoritmo: la libertà digitale parte dalle community locali

A Glocal, le esperienze di Varese, Bologna e Senigallia raccontano un nuovo modo di vivere la rete, tra informazione locale e partecipazione.

Generico 03 Nov 2025

Social network senza algoritmo, community e informazione locale. Se ne è parlato sabato 8 novembre a Materia nel corso di uno degli incontri dell’edizione 2025 del festival Glocal.

Con Emanuele Cariati (amministratore di varese.social), Filippo Della Bianca (Web Project Manager e attivista open source), Fabrizio Massari (fondatore di bologna.one) e Michele Pinto (direttore di Vivere Senigallia) Festival Glocal si è riflettuto su tre temi principali: da dove nasce l’esigenza di social network senza algoritmo e senza un “padrone” che possa usarlo per i propri scopi; se le piattaforme come Mastodon che compongono il Fediverso possono rispondere a questa esigenza; e come questi “social liberi” si interfacciano con l’informazione.

Perché un social “senza padrone” e senza algoritmo?

Negli ultimi anni il modello dei grandi social network “centralizzati” è stato messo sempre più messo in discussione. Tra i motivi principali la tendenza sempre più marcata e invasiva dei feed determinati da algoritmi che privilegiano engagement, click, sensazionalismo, con il rischio di amplificare disinformazione, polarizzazione e “bolle”. C’è inoltre la crescente insofferenza verso la dipendenza da una singola azienda o piattaforma che controlla dati, monetizzazione, visibilità dei contenuti.

Sono dunque sempre di più gli utenti che vorrebbero maggiore controllo sulla propria identità online, sui meccanismi di moderazione, e su ciò che vedono.

E’ per questo  che cresce l’interesse per la possibilità di utilizzare social sganciati da questi meccanismi, ad esempio, appunto, Mastodon «che – hanno spiegato i relatori – è senza pubblicità, senza algoritmi segreti, e senza aziende che controllano i tuoi dati o il tuo tempo, senza intermediari e logiche proprietarie e rappresenta una traiettoria verso una socialità digitale più trasparente e partecipata».

Il Fediverso, Mastodon e le piattaforme libere

La risposta all’esigenza di un nuovo sistema di social è il Fediverso, parola che fonde “federazione” e “universo e descrive l’ecosistema di piattaforme social interconnesse, chiamate “istanze”, ciascuna autonoma, ma capaci di comunicare tra loro, che stanno continuando a crescere, anche se i numeri sono al momento non paragonabili a quelli di Facebook o Instagram.

Tra i punti di forza del Fediverso ci sono la decentralizzazione (non c’è un unico server centrale o un’unica azienda che domina) e l’interoperabilità che garantisce  agli utenti di poter interagire tra loro anche tra istanze diverse. «Nessun algoritmo che decide unilateralmente cosa mostrarti: ad esempio su Mastodon la timeline può essere cronologica, e tutti i vantaggi dell’open-source; inoltre in molti casi, questi social sono gestiti da comunità, collettivi o enti senza scopo di lucro».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.