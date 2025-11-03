Varese News

Sovrappasso sulla SP1: a Gavirate un’assemblea pubblica per discuterne il progetto

Martedì 11 novembre alla Sala Mura si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per presentare il progetto da 1,3 milioni di euro. Interverranno istituzioni e rappresentanti politici

L’associazione Gavirate Tra Parco e Lago accende i riflettori sul progetto del sovrappasso sulla Strada Provinciale 1.

Martedì 11 novembre 2025 alle ore 20.45 presso la Sala Mura, in piazza De Gasperi 1, la popolazione è invitata a una serata informativa. L’obiettivo è illustrare i dettagli del progetto, condividerne i costi – pari a un milione e trecentomila euro – e riflettere sull’utilità e sulle ricadute per il territorio.

A introdurre l’incontro sarà Gianni Lucchina, presidente dell’associazione promotrice e capogruppo consiliare di Vivere Gavirate. La serata sarà coordinata da Enrico Forlini, segretario dell’associazione.

Il confronto vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, invitati a relazionare e a portare punti di vista differenti:

  • Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese
  • Massimo Parola, sindaco della Città di Gavirate

Sono inoltre previsti gli interventi dei capigruppo consiliari a livello locale e provinciale:

  • Matteo Marchesi, capogruppo Centrodestra FI in Consiglio Provinciale
  • Fabio Passera, capogruppo PD in Consiglio Provinciale
  • Simone Foti, capogruppo consiliare Gavirate S’è Desta
  • Giovanni Bregonzio, capogruppo consiliare Gavirate in Comune

Un’opportunità di dialogo per la cittadinanza

La serata si configura come un momento di partecipazione e trasparenza, per offrire alla cittadinanza tutti gli elementi utili a comprendere le motivazioni alla base dell’intervento infrastrutturale. Un’occasione per ascoltare, confrontarsi e contribuire con domande e osservazioni a un tema che riguarda la viabilità, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Pubblicato il 03 Novembre 2025
