Sovrappasso sulla SP1: a Gavirate un’assemblea pubblica per discuterne il progetto
Martedì 11 novembre alla Sala Mura si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per presentare il progetto da 1,3 milioni di euro. Interverranno istituzioni e rappresentanti politici
L’associazione Gavirate Tra Parco e Lago accende i riflettori sul progetto del sovrappasso sulla Strada Provinciale 1.
Martedì 11 novembre 2025 alle ore 20.45 presso la Sala Mura, in piazza De Gasperi 1, la popolazione è invitata a una serata informativa. L’obiettivo è illustrare i dettagli del progetto, condividerne i costi – pari a un milione e trecentomila euro – e riflettere sull’utilità e sulle ricadute per il territorio.
A introdurre l’incontro sarà Gianni Lucchina, presidente dell’associazione promotrice e capogruppo consiliare di Vivere Gavirate. La serata sarà coordinata da Enrico Forlini, segretario dell’associazione.
Il confronto vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, invitati a relazionare e a portare punti di vista differenti:
- Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese
- Massimo Parola, sindaco della Città di Gavirate
Sono inoltre previsti gli interventi dei capigruppo consiliari a livello locale e provinciale:
- Matteo Marchesi, capogruppo Centrodestra FI in Consiglio Provinciale
- Fabio Passera, capogruppo PD in Consiglio Provinciale
- Simone Foti, capogruppo consiliare Gavirate S’è Desta
- Giovanni Bregonzio, capogruppo consiliare Gavirate in Comune
Un’opportunità di dialogo per la cittadinanza
La serata si configura come un momento di partecipazione e trasparenza, per offrire alla cittadinanza tutti gli elementi utili a comprendere le motivazioni alla base dell’intervento infrastrutturale. Un’occasione per ascoltare, confrontarsi e contribuire con domande e osservazioni a un tema che riguarda la viabilità, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.