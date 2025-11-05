Varese News

TIGROS apre a Ivrea: è il primo in provincia di Torino

Il nuovo punto vendita in corso Vercelli angolo via Cardinale Richelmy è l’ottantaduesimo in Italia della catena varesina

È il primo supermercato TIGROS in provincia di Torino e l’ottantaduesimo in Italia: da mercoledì 5 novembre a Ivrea, in corso Vercelli all’angolo con via Cardinale Richelmy, è aperto un nuovo punto vendita della storica catena varesina.

Con questa apertura, TIGROS rafforza la propria presenza sul territorio piemontese e prosegue il percorso di crescita e innovazione.

Il nuovo supermercato propone un’offerta completa: frutta e verdura fresche, pane e dolci di giornata, carne selezionata, pesce fresco, piatti pronti, salumi e formaggi DOP e IGP, oltre a un’ampia gamma di prodotti confezionati.

Una delle peculiarità dell’insegna è il progetto «La Convenienza Sempre»: oltre 3.000 referenze, sia fresche sia confezionate, a prezzi vantaggiosi tutto l’anno, senza bisogno di attendere promozioni.

Per festeggiare l’apertura del punto vendita di Ivrea, TIGROS ha lanciato anche un volantino speciale “Follie d’Apertura”, valido dal 5 all’11 novembre, con numerose offerte e sconti fino al 50%.

Pubblicato il 05 Novembre 2025
