Tradizione a Malnate: gli appuntamenti natalizi con l’associazione “La Finestra”
Tre domeniche con il mercatino, oltre la tombolata e l'estrazione dei biglietti della lotteria
L’associazione “La Finestra” di Malnate riapre le proprie porte per “Il Mercatino di Natale de La Finestra”, una serie di appuntamenti per entrare nello spirito delle feste, trovare regali unici e sostenere le attività dell’associazione.
Il mercatino si svolgerà in tre diverse giornate:
- Domenica 30 Novembre, con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso le Scuole Medie di Malnate in Via Gasparotto.
- Domenica 7 e 14 Dicembre, con orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 18.00 (come da correzione oraria), presso la sede de La Finestra in Via G. Di Vittorio 7 a Malnate.
Eventi da non perdere:
Il calendario natalizio è arricchito da due momenti speciali che coinvolgeranno la comunità: Sabato 13 Dicembre l’appuntamento è con “La Tombolata” che inizierà alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Gurone. Una serata di divertimento e premi per tutti. Domenica 14 Dicembre, alle ore 16.00, si terrà l’Estrazione dei Biglietti della Lotteria di Natale. Un’occasione per tentare la fortuna e aggiudicarsi fantastici premi.
Per qualsiasi informazione, è possibile contattare l’organizzazione telefonando al numero 0332 428604.
Non perdete l’occasione di visitare il Mercatino e contribuire ai progetti de La Finestra, immersi nella calda atmosfera del Natale.
