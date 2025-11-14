Tragedia aerea al confine tra Mantovano e Cremonese: un morto nello schianto di un elicottero
Un elicottero proveniente dalla provincia di Asti è precipitato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 novembre 2025, in una zona agricola tra i comuni di Casal Romano (provincia di Mantova) e Isola Dovarese (provincia di Cremona). L’impatto al suolo è stato fatale per il pilota, unico occupante del velivolo.
Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto con diverse squadre del Comando di Mantova, l’elicottero si è schiantato in un’area di campagna, dove in quel momento era presente nebbia fitta, condizione atmosferica che potrebbe aver influito sull’incidente. La visibilità ridotta potrebbe aver compromesso le manovre del pilota, ma al momento non si escludono altre ipotesi.
Operazioni in corso e indagini aperte
L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e sono tuttora in corso le verifiche tecniche sul relitto. Le autorità competenti, inclusi i tecnici dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), stanno avviando le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.
La vittima
Non sono state ancora rese note le generalità del pilota deceduto. Aveva 56 anni. L’elicottero, partito dalla provincia di Asti, era in volo quando è improvvisamente precipitato poco prima di mezzogiorno.
