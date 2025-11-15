Varese News

Varesina nella tana del Leon, Castellanzese ospite a Scanzorosciate

Domenica 16 novembre alle 14.30 fenici e neroverdi scenderanno in campo in trasferta per la dodicesima giornata del Girone B di Serie D

Castellanzese - Oltrepo 2-2

Domenica 16 novembre alle 14.30 Varesina e Castellanzese sono attese dal dodicesimo turno del Girone B di Serie D. Le fenici saranno ospiti del Leon, mentre i neroverdi giocheranno a Scanzorosciate. La giornata si aprirà sabato 15 novembre con l’anticipo tra Pavia e Vogherese e si chiuderà il 26 novembre con il recupero di Milan Futuro – Real Calepina, slittata per gli impegni delle nazionali.

Leon – Varesina
La Varesina, dopo il pareggio strappato nella difficile partita contro la quarta forza del Girone B, Casatese Merate, sarà impegnata in trasferta a Vimercate, sul campo della Leon, per cercare di ottenere la seconda vittoria in campionato, che rappresenterebbe un’importantissima boccata d’ossigeno. La squadra brianzola è attualmente tra le più in forma del campionato avendo totalizzato 9 punti nelle ultime 5 partite, con 3 vittorie e 2 sconfitte. La formazione di casa ha cambiato marcia dall’arrivo in panchina di mister Ledian Memushaj, subentrato a Matteo Vullo dopo la sconfitta contro l’Oltrepò alla settima giornata. Grazie alla sterzata portata dall’ex giocatore del Pescara, la formazione brianzola si è momentaneamente allontanata dalla zona retrocessione, salendo al 9 posto a quota 14 punti. Nell’ultimo turno la Leon si è imposta per 3-1 in casa della Vogherese, con gol anche del bomber e capitano della squadra Mattia Bonseri, arrivato a 5 marcature. Tra le due squadre non ci sono precedenti.

Scanzorosciate – Castellanzese
La squadra di mister Ivan Del Prato è reduce dal pareggio a reti inviolate (0-0) tra le mura amiche contro il Pavia, che ha rappresentato il terzo risultato utile consecutivo, dopo le vittorie con Vogherese e Varesina. Ora i neroverdi si trovano a quota 16 punti, settimi in classifica, a una sola lunghezza dalla zona playoff e a +5 rispetto alla zona playout. La squadra di Castellanza affronterà in trasferta lo Scanzorosciate di mister Alessio Del Piano, che ha raccolto 11 punti in queste prime 11 giornate ed è attualmente invischiato nella zona retrocessione. I giallorossi sono imbattuti da 6 giornate, con 1 vittoria e 5 pareggi. Nell’ultimo turno i bergamaschi hanno pareggiato per 1-1 contro l’Oltrepò, quarto pareggio consecutivo. Domenica si sfideranno due attacchi agli antipodi: la Castellanese è seconda per reti segnate con 18, mentre lo Scanzorosciate è terzultimo con 9. Tra le due squadre ci sono 2 precedenti risalenti alla stagione 2019-2020: all’andata si impose la squadra giallorossa per 1-0, mentre al ritorno vinsero i neroverdi per 2-1.

12° GIORNATA SERIE D GIRONE B
Pavia – Vogherese, Breno – Oltrepò, Caldiero – Folgore Caratese, Casatese Merate – Villa Valle, Chievo – Brusaporto, LEON – VARESINA, SCANZOROSCIATE – CASTELLANZESE, Virtus CBG – Sondrio, Milan Futuro – Real Calepina (26-11).

CLASSIFICA
Chievo 26, Folgore Caratese e Brusaporto 23, Casatese Merate 18, Milan Futuro e Villa Valle 17, CASTELLANZESE 16, Caldiero 15, Leon e Breno 14, Real Calepina 13, Oltrepò* 12, Virtus CBG e Scanzorosciate 11, Vogherese 10, VARESINA e Pavia 9, Sondrio 4.
*= 1 punto di penalizzazione

di
Pubblicato il 15 Novembre 2025


