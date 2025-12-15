A Golasecca Postamat fuori uso da una settimana

«Senza banca e ora anche senza il bancomat delle Poste». La situazione viene segnalata da alcuni residenti di Golasecca: da oltre una settimana il Postamat in piazza della Libertà, cuore del paese, è guasto e fuori servizio.

Un disagio che è particolarmente evidente perché è rimasto l’unico punto di prelievo contanti in un paese che un tempo aveva la sua banca, scomparsa nel 2019, nonostante una certa mobilitazione locale.

«L’ufficio postale per giorni non ha messo neppure un’indicazione».