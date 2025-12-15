A Golasecca Postamat fuori uso da una settimana
È l'unico punto di prelievo contanti in paese, dopo la chiusura della banca. Ed è inutilizzabile da una settimana
«Senza banca e ora anche senza il bancomat delle Poste». La situazione viene segnalata da alcuni residenti di Golasecca: da oltre una settimana il Postamat in piazza della Libertà, cuore del paese, è guasto e fuori servizio.
Un disagio che è particolarmente evidente perché è rimasto l’unico punto di prelievo contanti in un paese che un tempo aveva la sua banca, scomparsa nel 2019, nonostante una certa mobilitazione locale.
«L’ufficio postale per giorni non ha messo neppure un’indicazione».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.