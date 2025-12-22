A Sesto Calende si insedia il Consiglio Comunale dei Ragazzi, FDI: “Un segnale positivo per il futuro”
Si è insediato ufficialmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sesto Calende, eletto da oltre 70 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio
Si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sesto Calende, un progetto che coinvolge sedici giovanissimi consiglieri eletti tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie. L’iniziativa, accolta con favore da tutto il Consiglio comunale e in particolare da Fratelli d’Italia, rappresenta un investimento nelle nuove generazioni e nella loro partecipazione attiva alla vita cittadina.
Elezioni, insediamento e simboli della democrazia
Le elezioni del CCR si sono svolte lo scorso 27 ottobre, coinvolgendo 47 alunni delle scuole primarie e 30 studenti delle scuole secondarie di primo grado. Venerdì 19 dicembre, durante una cerimonia ufficiale, il sindaco di Sesto Calende Betta Giordani ha consegnato la fascia tricolore al nuovo sindaco junior Tommaso Tosi, alunno della 1ª B della scuola secondaria Bassetti.
Un gesto simbolico ma denso di significato, che segna l’avvio di un percorso istituzionale pensato per educare alla cittadinanza attiva e al senso di responsabilità.
Il ruolo del CCR: ambiente, cultura e partecipazione
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi non è una semplice simulazione: il suo regolamento (articolo 6) assegna agli eletti la possibilità di proporre idee e iniziative su numerosi temi, tra cui: ambiente e territorio, cultura, spettacolo e tempo libero, sport e benessere, sicurezza e inclusione sociale, scuola, cittadinanza attiva e partecipazione, informazione e comunicazione.
I giovani consiglieri potranno anche interpellare gli assessori, istituire commissioni tematiche e coinvolgere le proprie classi nei progetti. Saranno inoltre invitati a partecipare agli eventi ufficiali della città.
Fratelli d’Italia: “Un incarico importante, affrontato con entusiasmo”
Durante il Consiglio comunale, i consiglieri Mario Boatto e Marco Limbiati (Fratelli d’Italia) hanno letto una dichiarazione di apprezzamento rivolta ai giovani eletti:
«Avete accettato un incarico importante, non scontato, e lo avete fatto con entusiasmo, responsabilità e amore per la nostra città. Questo merita rispetto e applauso».
Un pensiero particolare è stato rivolto al sindaco junior: «Indosserai la fascia tricolore, simbolo di impegno e servizio. Rappresenta i tuoi compagni con cuore, rispetto e fierezza».
L’intervento si è concluso con un invito a non smettere mai di sognare e a guardare alla città con lo sguardo sincero di chi ha il futuro davanti: «Le vostre parole saranno per noi adulti uno stimolo e un insegnamento prezioso».
