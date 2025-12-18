Alfieri (PD): «Marcia indietro del Governo, 37,6 milioni restituiti ai Comuni di frontiera»

«Il Governo ha dovuto fare marcia indietro». Con queste parole il senatore Alessandro Alfieri commenta la decisione dell’Esecutivo di restituire 37,6 milioni di euro ai Comuni di frontiera, risorse che erano state inizialmente spostate su altri capitoli di spesa.

Secondo Alfieri, si tratta di una correzione necessaria e politicamente significativa: «Il Governo emenda se stesso, visto che quei fondi erano già stati trasferiti altrove, e riporta i soldi dove dovevano stare». Un passo che, sottolinea il senatore del Partito Democratico, ristabilisce un principio fondamentale per i territori di confine.

L’emendamento che consente la restituzione delle risorse sarà votato nelle prossime ore. «Tra stasera e domani voteremo convintamente l’emendamento», ha assicurato Alfieri, rivendicando il ruolo svolto dal PD nel portare la questione all’attenzione parlamentare. «Bene abbiamo fatto come Partito Democratico a sollevare il tema dei ristorni dei frontalieri, presentando un emendamento e un ordine del giorno per ribadire che le tasse pagate dai frontalieri devono andare ai Comuni in cui risiedono».

Alfieri ha poi evidenziato l’importanza della mobilitazione istituzionale che ha accompagnato l’iniziativa parlamentare. «È stata positiva la mobilitazione bipartisan dei rappresentanti istituzionali del territorio», ha detto, sottolineando come il lavoro comune abbia contribuito a ottenere il risultato.

«Tutto bene quel che finisce bene», conclude Alfieri, rimarcando come la restituzione dei 37,6 milioni rappresenti una risposta concreta alle esigenze dei Comuni di frontiera e un segnale di attenzione verso i territori che vivono quotidianamente le conseguenze del lavoro frontaliero.