Arriva a Varese la corsa dei Babbi Natale

Varese si prepara ad accogliere la terza edizione della “Corsa dei Babbi Natale“, che si terrà domenica 7 dicembre

Orari e percorsi

Il programma della giornata prevede il ritrovo presso l’Oratorio parrocchiale San Giovanni Bosco, situato in piazza Sant’Evasio 4 a Varese (con ampio parcheggio gratuito). Le iscrizioni si apriranno alle 13, mentre la partenza della gara è fissata per le 14.00. La corsa si svolgerà per le vie del centro storico del rione varesino di Bizzozero ed è gratuita e aperta a tutti.

L’organizzazione ha previsto due tracciati distinti per adattarsi alle diverse tipologie di partecipanti: un percorso breve di 1,2 chilometri destinato ai bambini e un percorso più lungo, di 2,2 chilometri, riservato agli adulti.

A tutti i partecipanti sarà inoltre offerta – sempre gratuitamente – una borsa commemorativa dell’evento, contenente numerosi gadget, fra cui anche un cappellino natalizio utilizzabile durante la corsa.

Le iniziative dopo la corsa: banco gastronomico e laboratori per i bambini

La conclusione del percorso sarà ancora presso l’oratorio di Bizzozero, dove si terranno le premiazioni e sarà attivo un banco gastronomico. A seguire, l’evento proseguirà con un momento di intrattenimento per bambini: alle 15 è infatti previsto uno spettacolo di circo teatro intitolato “Apologia dell’Armadillo“, a cura della compagnia Nudimascalzi di Spazio Kabum, offerto sempre gratuitamente; a seguire la ricchissima lotteria con oltre 160 premi.

La manifestazione non competitiva è organizzata dal Comitato Genitori della Scuola Elementare Marconi, sotto l’egida del Circolobizzozero e la collaborazione della Comunità pastorale “Beato Don Carlo Gnocchi”, ed è realizzato con il partenariato del Comune di Varese.

Nell’eventualità di maltempo, la manifestazione verrà rimandata alla domenica successiva, il 14 dicembre.