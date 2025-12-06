Varese News

Arriva a Varese la corsa dei Babbi Natale

Si terrà domenica 7 dicembre a Varese la tradizionale “Corsa dei Babbi Natale”, ambientata nel centro storico di Bizzozero.

07 Dicembre 2025

Varese si prepara ad accogliere la terza edizione della “Corsa dei Babbi Natale“, che si terrà domenica 7 dicembre

Orari e percorsi

Il programma della giornata prevede il ritrovo presso l’Oratorio parrocchiale San Giovanni Bosco, situato in piazza Sant’Evasio 4 a Varese (con ampio parcheggio gratuito). Le iscrizioni si apriranno alle 13, mentre la partenza della gara è fissata per le 14.00. La corsa si svolgerà per le vie del centro storico del rione varesino di Bizzozero ed è gratuita e aperta a tutti.

L’organizzazione ha previsto due tracciati distinti per adattarsi alle diverse tipologie di partecipanti: un percorso breve di 1,2 chilometri destinato ai bambini e un percorso più lungo, di 2,2 chilometri, riservato agli adulti.

A tutti i partecipanti sarà inoltre offerta – sempre gratuitamente – una borsa commemorativa dell’evento, contenente numerosi gadget, fra cui anche un cappellino natalizio utilizzabile durante la corsa.

Le iniziative dopo la corsa: banco gastronomico e laboratori per i bambini

La conclusione del percorso sarà ancora presso l’oratorio di Bizzozero, dove si terranno le premiazioni e sarà attivo un banco gastronomico. A seguire, l’evento proseguirà con un momento di intrattenimento per bambini: alle 15 è infatti previsto uno spettacolo di circo teatro intitolato “Apologia dell’Armadillo“, a cura della compagnia Nudimascalzi di Spazio Kabum, offerto sempre gratuitamente; a seguire la ricchissima lotteria con oltre 160 premi.

La manifestazione non competitiva è organizzata dal Comitato Genitori della Scuola Elementare Marconi, sotto l’egida del Circolobizzozero e la collaborazione della Comunità pastorale “Beato Don Carlo Gnocchi”, ed è realizzato con il partenariato del Comune di Varese.

Nell’eventualità di maltempo, la manifestazione verrà rimandata alla domenica successiva, il 14 dicembre.

