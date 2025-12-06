Varese News

Lombardia

Assegnate il 95% delle postazioni di soccorso in Lombardia attraverso i bandi

La nuova mappa regionale assicurerà più risorse per il sistema di emergenza-urgenza a partire dal 2026.

Maxiemergenze in vista di Milano–Cortina 2026: esercitazione di Areu

Risultato significativo per la procedura di selezione per le postazioni di soccorso attive dal 1° gennaio 2026: l’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza della Lombardia – AREU ha già assegnato il 95% dei lotti previsti dal nuovo bando, assicurando continuità e un potenziamento del servizio di emergenza-urgenza in tutta la Lombardia. Grazie alla nuova mappa regionale, infatti, dal prossimo anno sul territorio saranno disponibili più risorse per il sistema di emergenza-urgenza. Lo rende noto la Direzione di AREU.

«Dal 1° gennaio 2026 – spiega la Direzione – il servizio crescerà grazie alla nuova mappa approvata da Regione Lombardia, che ha previsto più risorse e una maggior distribuzione delle postazioni».

Il bando ha messo a disposizione 250 lotti, pari a circa il 10% in più rispetto al passato, proprio in virtù del potenziamento deciso dalla Regione. I 250 lotti corrispondono complessivamente a 356 postazioni di soccorso e ogni lotto può essere composto da una o più postazioni.

I NUMERI DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni sono state condotte in due tranche: 209 lotti assegnati con la prima delibera, 22 lotti assegnati con la seconda delibera per un totale, ad oggi, di 231 lotti assegnati.

A questi si aggiungono 7 lotti relativi a contratti in essere con scadenza tra aprile e giugno 2026, già confermati, che portano la copertura al 1° gennaio 2026 a 238 lotti su 250, pari al 95,2% del totale. Per i lotti non ancora assegnati sono in corso le convocazioni per definire i passi necessari ad assicurarne la copertura attraverso le opportune soluzioni contrattuali.

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE

Il bando è stato costruito nel pieno rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore (artt. 56 e 57), che prevedono una procedura riservata “in via prioritaria” alle organizzazioni di volontariato e un modello basato non su tariffa o corrispettivo, ma sul rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate.

“AREU – si legge ancora nella Nota – anticipa semestralmente il 95% del costo stimato, per consentire alle associazioni di erogare il servizio, mentre il conguaglio avviene solo a fronte di rendicontazione. Non si tratta quindi di acquisto di servizi”.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – conclude la Direzione di AREU – perché, pur in un momento di difficoltà del volontariato legato a molteplici fattori, siamo riusciti a mantenere un sistema di soccorso integrato e coeso, fondato sulla collaborazione tra organizzazioni di volontariato e mezzi avanzati con medici e infermieri del Servizio sanitario regionale”.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.