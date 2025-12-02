“Cammina Foreste Urbane”: il percorso di Legambiente Castronno nel Parco Rto
Una mattina a Castelseprio tra i sentieri del bosco e il dialogo con il direttore del sito archeologico Unesco
Una mattina limpida, il freddo che si fa sentire e la luce che attraversa il bosco: così è iniziata l’edizione 2025 di Cammina Foreste Urbane per il Circolo Legambiente di Castronno, insieme al CAI di Carnago e all’Associazione “Il Bosco” di Sumirago. Un’uscita dedicata alla conoscenza delle foreste locali e del loro ruolo nel territorio.
Galleria fotografica
Domenica 23 novembre un gruppo numeroso di partecipanti si è ritrovato a Castelseprio per percorrere i sentieri del Parco Rile-Tenore-Olona (R.T.O.), il grande bosco che circonda il Sito Archeologico patrimonio Unesco. La luce del mattino ha accompagnato il cammino tra le aree naturali e gli scorci del paesaggio.
Durante l’iniziativa il gruppo ha incontrato il direttore del Parco Archeologico, Luca Polidoro, che ha raccontato storia, testimonianze e curiosità legate a uno dei complessi più significativi dell’alto Medioevo nell’Italia settentrionale.
«L’obiettivo della manifestazione – spiega Legambiente Castronno – è stato di far percepire ai presenti, l’armoniosa fusione tra natura e cultura. Un modo concreto, per riscoprire il valore ecosistemico delle foreste locali, del camminare insieme, e della conoscenza del territorio».
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.