Una mattina limpida, il freddo che si fa sentire e la luce che attraversa il bosco: così è iniziata l’edizione 2025 di Cammina Foreste Urbane per il Circolo Legambiente di Castronno, insieme al CAI di Carnago e all’Associazione “Il Bosco” di Sumirago. Un’uscita dedicata alla conoscenza delle foreste locali e del loro ruolo nel territorio.

Galleria fotografica “Cammina Foreste Urbane”: il percorso di Legambiente Castronno nel Parco Rto 4 di 8

Domenica 23 novembre un gruppo numeroso di partecipanti si è ritrovato a Castelseprio per percorrere i sentieri del Parco Rile-Tenore-Olona (R.T.O.), il grande bosco che circonda il Sito Archeologico patrimonio Unesco. La luce del mattino ha accompagnato il cammino tra le aree naturali e gli scorci del paesaggio.

Durante l’iniziativa il gruppo ha incontrato il direttore del Parco Archeologico, Luca Polidoro, che ha raccontato storia, testimonianze e curiosità legate a uno dei complessi più significativi dell’alto Medioevo nell’Italia settentrionale.

«L’obiettivo della manifestazione – spiega Legambiente Castronno – è stato di far percepire ai presenti, l’armoniosa fusione tra natura e cultura. Un modo concreto, per riscoprire il valore ecosistemico delle foreste locali, del camminare insieme, e della conoscenza del territorio».