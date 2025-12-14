Carceri, Astuti (PD): “La Regione potenzi le REMS: servono più posti, personale e nuove strutture”

Finanziare il potenziamento delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), rafforzare la salute mentale territoriale, assumere nuovo personale sanitario e realizzare strutture aggiuntive in Lombardia. È quanto chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti attraverso un ordine del giorno presentato al Bilancio di previsione 2026–2028, che sarà discusso nei prossimi giorni in Consiglio regionale.

«Nel giorno del Giubileo dei detenuti – afferma Astuti – è doveroso riportare al centro del dibattito la dignità, i diritti e la cura delle persone private della libertà. Le REMS sono un presidio fondamentale di civiltà giuridica e sanitaria, ma oggi sono sotto una pressione insostenibile».

Secondo Astuti, le criticità sono evidenti: «Le liste d’attesa per entrare in REMS superano le 700 persone e la Lombardia è tra le regioni più in difficoltà. I 160 posti letto disponibili sono concentrati esclusivamente nella struttura di Castiglione delle Stiviere, una scelta che disattende il principio di territorialità e complica il percorso terapeutico-riabilitativo e il reinserimento sociale dei pazienti».

Il consigliere dem ricorda inoltre che la Regione, «dal 2017, non è ancora riuscita a completare la nuova REMS prevista a Limbiate, mentre il personale sanitario è insufficiente, sottoposto a carichi di lavoro pesanti e a un costante turn over. In tali condizioni diventa difficile garantire cure efficaci, continuità assistenziale e dimissioni appropriate».

Astuti conclude con un appello alla responsabilità istituzionale: «Garantire cura, sicurezza e diritti non è solo un obbligo normativo, ma un dovere morale e civile. La Regione non può più rimandare».