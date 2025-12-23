Castellanza inaugura il 2026 con il Concerto Lirico di Capodanno

Il nuovo anno a Castellanza si apre all’insegna della grande musica. Il Comune, in collaborazione con la Scuola di Musica Niccolò Paganini, presenta mercoledì 1° gennaio, con inizio alle 16.30, la terza edizione del “Concerto Lirico di Capodanno”, in programma al Teatro di via Dante.

L’iniziativa, che nelle due precedenti edizioni ha registrato il tutto esaurito e un altissimo gradimento di pubblico, conferma la propria vocazione di appuntamento inaugurale dedicato alla tradizione operistica italiana.

Il programma propone un viaggio attraverso il repertorio melodrammatico con un recital pianistico affidato al maestro Gabriele Toia, che accompagnerà un cast di solisti lirici selezionati, guidati dalla mezzosoprano Chiara Manese, affiancata da ospiti di eccezione.

Il concerto offrirà al pubblico di Castellanza e del territorio l’opportunità di inaugurare il 2026 attraverso le arie più celebri del grande repertorio lirico italiano, in un percorso emozionante che unisce cultura, bellezza ed eccellenza musicale. L’evento si inserisce nella consolidata collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Scuola di Musica Paganini, finalizzata alla promozione della musica dal vivo e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale.

«È bello poter iniziare l’anno nuovo assistendo a un concerto, perché la musica rafforza il senso e la percezione della festa – commenta l’assessore alla Cultura e all’Istruzione di Castellanza, Davide Tarlazzi –. È inoltre significativo che anche la nostra città si unisca a tante altre nel proporre il Concerto di Capodanno, dando continuità a una grande tradizione della nostra cultura. Ringrazio la Scuola di Musica Niccolò Paganini e il suo direttore per una collaborazione che si rinnova nel tempo e che continua a offrire alla comunità appuntamenti di qualità. Con questo concerto intendiamo augurare a tutti un anno nuovo ricco di armonia e serenità».