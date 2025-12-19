È morto Maurizio Ghiraldi, anima dell’associazione “Dai una Mano” di Malnate
Sabato 20 dicembre i funerali alla chiesa parrocchiale San Lorenzo di Gurone
Il mondo associativo di Malnate è in lutto: è morto Maurizio Ghiraldi, anima dell’associazione “Dai Una Mano”.
Ghiraldi aveva 71 anni ed è stato uno dei fondatori dell’associazione che in pochi anni si è trasformata da semplice servizio di trasporto solidale in un vero sistema organizzativo strutturato.
I funerali avranno luogo sabato 20 dicembre alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Gurone
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.