È morto Maurizio Ghiraldi, anima dell’associazione “Dai una Mano” di Malnate

Sabato 20 dicembre i funerali alla chiesa parrocchiale San Lorenzo di Gurone

Il mondo associativo di Malnate è in lutto: è morto Maurizio Ghiraldi, anima dell’associazione “Dai Una Mano”.

Ghiraldi aveva 71 anni ed è stato uno dei fondatori dell’associazione che in pochi anni si è trasformata da semplice servizio di trasporto solidale in un vero sistema organizzativo strutturato.

I funerali avranno luogo sabato 20 dicembre alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Gurone

Pubblicato il 19 Dicembre 2025
